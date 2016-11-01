Samsung Galaxy Note 8: le ultimissime su Ram e tanto altro
Redazione
01/11/2016
Samsung Galaxy Note 8 dovrà letteralmente strabiliare gli utenti. È un vero e proprio obbligo quello di Samsung, dopo il flop del Note 7. L’ultimo phablet dell’azienda coreana è stato definitivamente ritirato dal mercato per via dei problemi con la batteria che ha causato in alcuni casi esplosioni, in altri incendi. Nemmeno le sostituzioni dei dispositivi già venduti sono servite a migliorare la situazione, tanto che alla fine Samsung ha deciso di bloccare le vendite a livello globale ritirando tutti i dispositivi. Per il 2017, dunque, si sta lavorando affinché non vi siano più brutte sorprese. Nel quartiere generale dell’azienda coreana ci si concentra soprattutto sul “quality check”, sul controllo della qualità, poiché non è più pensabile che siano immessi sul mercato dispositivi con così gravi problemi. Al contempo, stando a quanto si legge su 'Business Korea', a partire dal secondo trimestre del prossimo anno sarà avviato un nuovo ciclo produttivo di memorie Ram. Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung passerebbe ai banchi LPDDRX a 15 e 16 nanometri, in grado di garantire prestazioni raddoppiate rispetto alle memorie attuali. In buona sostanza, i nuovi dispositivi coreani che monteranno questi banchi di memoria - il Galaxy Note 8 è il principale indiziato - saranno in grado di mantenere attive tantissime applicazioni, richiamabili in un attimo anche quando si trovano in background. Insomma, per farsi perdonare dei disastri di Note 7, il Samsung Galaxy Note 8 garantirà velocità mai viste prima grazie a ben 8 GB di Ram a 15 nanometri. E non è tutto, perché si parla anche di uno sconto del 50% sul prezzo del nuovo phablet per chi ha acquistato e poi restituito il Galaxy Note 7.
Samsung Galaxy Note 8: altre caratteristicheQuanto alle altre caratteristiche di Galaxy Note 8, si parla di una S Pen ancora più interattiva. La quantità di Ram a disposizione, inoltre, lascia intendere che nel 2017 il Galaxy S8 e il Note non saranno supportati dallo stesso chip. Se lo smartphone dovrebbe montare un Exynos 8895, il Galaxy Note 8 potrebbe essere presentato con un chip tutto nuovo, magari un 8900 con CPU Octa Core da 3.6 Ghz. La fotocamera posteriore potrebbe essere da 25 Megapixel, mentre quella anteriore da 12 Mrgapixel. Il modem supporterà tutti gli standard di connessione esistenti, mentre la memoria dovrebbe garantire 256 GB di spazio di archiviazione.
