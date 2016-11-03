OnePlus 4 con Snapdragon 830: primi rumor sulla data di uscita
di Redazione
03/11/2016
OnePlus 4 sarà realtà grazie a Samsung? Notizie su Snapdragon 830Snapdragon 821, nonostante sia per il momento diffuso su un numero relativamente modesto di dispositivi (tra cui Xiaomi Mi 5S e 5S Plus, LeEco LePro3 e i nuovissimi Google Pixel), è un chipset che può ancora promettere molto sui flagship in arrivo nel 2017, tuttavia OnePlus 4 proverà a bruciare le tappe in una versione dotata di Snapdragon 830, system on a chip attualmente prodotto da Samsung. Ci sono buone probabilità, quindi, di vedere lo stesso chipset anche su Galaxy S8, considerando la necessità di questo dispositivo di rimanere altamente competitivo dopo i problemi causati da Galaxy Note 7. In questo caso, ci troveremmo ancora una volta davanti a uno smartphone OnePlus veloce, potente, dotato delle configurazioni più avanzate ad un costo tutto sommato contenuto. La notizia di OnePlus 4 ci giunge a poca distanza dell'arrivo su China 3C, ente di certificazione per gli standard di prodotti di qualità, di un ulteriore smartphone del brand cinese, OnePlus A3010, che al momento sembrerebbe semplicemente essere un upgrade dell'apprezzatissimo OnePlus 3. Come possiamo vedere, il 2017 sarà un altro anno importante per OnePlus, così come per tutti i brand che decideranno di puntare su Snapdragon 830 per dare risalto ai propri dispositivi: restiamo quindi in attesa di una nuova next-gen di smartphone top di gamma.
