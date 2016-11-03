Home Business Facebook: utili e ricavi ancora in rialzo grazie a video e mobile

di Redazione 03/11/2016

Facebook si conferma una “macchina da soldi” anche nel terzo trimestre del 2016. Il social network di Mark Zuckerberg vola grazie alla raccolta pubblicitaria e alla crescita su dispositivi mobili. Se si analizza il terzo trimestre di quest’anno, l’utile netto (2,38 miliardi di dollari) risulta più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando ci si fermò a 896 milioni di dollari. Aumentano anche i ricavi: 7,01 miliardi di dollari con un +56% rispetto all’anno scorso. Come riferisce l’agenzia ‘Ansa’, si tratta del sesto trimestre consecutivo di crescita per Facebook, che continua ad andare ben oltre anche le attese degli analisti. A conferma che le scelte di Zuckerberg sono state azzeccate, soprattutto quella relativa alla promozione dei video a discapito di testo e immagini. Tutti i dati resi pubblici dalla società di Palo Alto, confermano il trend positivo: gli “amici” sono cresciuti del 16% a 1,79 miliardi di unità, con gli utenti che accedono da dispositivi mobili che superano per la prima volta il miliardo. Numeri che inevitabilmente hanno effetti positivi anche sugli introiti pubblicitari da dispositivi mobili, che rappresentano ad oggi l’84% della raccolta totale. Facebook: i video nel presente e nel futuro ''E' stato un altro buon trimestre. Stiamo facendo progressi nel mettere i video sulle nostre piattaforme e nell'eseguire la nostra roadmap tecnologia'', il commento di Mark Zuckerberg, che ha ormai fatto dei video una priorità assoluta. Nel giro di cinque anni, prevedono dal quartier generale del social network, i contenuti cui si accederà da mobile saranno nella quasi interezza video. Un aspetto che comunque non ha lesinato qualche intoppo anche a Facebook: negli ultimi mesi, il social network si è dovuto scusare con alcuni inserzionisti per aver sovrastimato il tempo trascorso davanti ai video da parte degli utenti. Incidenti di percorso, che comunque non arrestano l’ascesa di un’azienda proiettata più che positivamente verso il futuro.