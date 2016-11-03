Home Gadget e Curiosità Exten, tavoli allungabili smart made in Italy

di Redazione 03/11/2016

Exten LTD, brand Italiano con sede a Londra, ha annunciato la sua nuova linea di tavoli estendibili che uniscono l’alta tecnologia alla passione dell'artigianato. Un perfetto esempio di come si stia sviluppando il settore dell’Internet of Things che, in questo caso, dà vita a una linea di tavoli smart made in Italy. I tavoli EXTEN, realizzati dai migliori artigiani italiani con materiali pregiati, adottano i valori delle moderne tecnologie, diventando oggetti d’arredamento personalizzati. Grazie all’associazione e collegamento con lo smartphone e l’app dedicata, i tavoli possono alzarsi e abbassarsi, allungandosi anche fino a 4 metri. Il modulo allungabile del tavolo è controllabile anche tramite un telecomando oppure grazie all’App “Desk Control” che è scaricabile gratuitamente dall’Apple Store o da Play Store. [video width="1920" height="1080" mp4="http://www.tstyle.it/wp-content/uploads/2016/11/Exten-.mp4"][/video] Exten, il tavolo modulabile per una casa smart Dotati di un design minimal e raffinato, sono pezzi d’arredamento che possono adattarsi a diversi ambienti, sia lavorativi che domestici. Il design modulare permette di inserirli anche in locali dallo spazio ridotto, come per esempio gli yatch. I prodotti sono visibili nel dettaglio grazie alle foto pubblicate sul sito ufficiale. I due modelli esemplari sono il “G04” e il “P10. Il primo, è pensato per essere utilizzato come dinner/lunch table e può passare da 50 a 80 cm di altezza e allungarsi da 1,2 fino a 2,8 metri. Il secondo modello, invece, è un tavolo pensato per essere esposto in ampi spazi nei quali il suo design può essere apprezzato al meglio. Quest’ultimo può estendersi e superare i 2,8 metri e passare da 50 a 80 cm di altezza. [gallery link="file" ids="12898,12899,12900,12901,12903,12904,12905,12906"] Exten, il tavolo personalizzabile I tavoli Exten possono anche diventare pezzi d’arredamento originali. È infatti possibile personalizzarne la forma, il design o i colori. È anche possibile incidervi le proprie iniziali, il giorno di nascita o messaggi personalizzati. Un oggetto d’arredamento che diventa anche un regalo elegante, tecnologico e funzionale.