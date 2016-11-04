Caricamento...

Huawei Mate 9: caratteristiche e prezzi, c'è anche la versione di lusso

Redazione Avatar

di Redazione

04/11/2016

Huawei Mate 9: caratteristiche e prezzi, c'è anche la versione di lusso
Huawei Mate 9 è stato presentato ufficialmente a Monaco di Baviera in Germania. La multinazionale cinese ha scelto una cornice particolare per lanciare il suo nuovo smartphone top di gamma, considerato che in passato si è affidata a Londra o New York. Una vera e propria sfida al mercato, quella lanciata da Huawei, considerato che dopo anni di boom, il settore sta vivendo qualche difficoltà. Samsung rimane in testa alla classifica di vendite con il 20% del mercato, seguita da Apple con il 12,5%, mentre Huawei rincorre le due lepri con il 9,5%. La società cinese potrebbe però approfittare dei disastri del Note 7 per rosicchiare quote di mercato a Samsung, puntando proprio sul nuovo Mate 9. Huawei Mate 9 sarà lanciato sul mercato ad un prezzo che parte da 749 euro per il modello da 64 GB. In Italia sarà disponibile in due diverse colorazioni, silver e grigio, ma la novità assoluta è l’associazione al marchio Porsche. Presentando il nuovo dispositivo, Richard Yu, il Ceo di Huawei Consumer Business Group, è arrivato sul palco di Monaco a bordo di una Porsche Carrera. Come le auto prodotte dalla nota casa di Stoccarda, il nuovo dispositivo Huawei punta tutto su performance e velocità per sfidare Apple e Samsung.

Huawei Mate 9: caratteristiche e prezzi

Il nuovo smartphone si presenta con uno schermo da 5,9 pollici con un livello di contrasto di 1500:1; una batteria da 4.000 mAh che garantisce due giorni di autonomia di lavoro, doppia fotocamera posteriore co-sviluppata con Leica e sensori da 20 e 12 Megapixel rispettivamente. All’interno del Mate 9 c’è un chipset proprietario Kirin 960 con Cpu a otto core e Gpu integrata con capacità migliorate del 180% rispetto al P9. Il sistema operativo sarà Android versione 7.0 e con interfaccia proprietaria Emui di quinta generazione. Huawei Mate 9 sarà anche disponibile in una versione Porsche Design, prodotto in edizione limitata con schermo da 5,5 pollici con risoluzione 2K (2.540 x 1.440 pixel) a doppia curvatura. Il prezzo? Si parte da 1.395 euro.
