Huawei Mate 9: caratteristiche e prezzi, c'è anche la versione di lusso
di Redazione
04/11/2016
Huawei Mate 9: caratteristiche e prezziIl nuovo smartphone si presenta con uno schermo da 5,9 pollici con un livello di contrasto di 1500:1; una batteria da 4.000 mAh che garantisce due giorni di autonomia di lavoro, doppia fotocamera posteriore co-sviluppata con Leica e sensori da 20 e 12 Megapixel rispettivamente. All’interno del Mate 9 c’è un chipset proprietario Kirin 960 con Cpu a otto core e Gpu integrata con capacità migliorate del 180% rispetto al P9. Il sistema operativo sarà Android versione 7.0 e con interfaccia proprietaria Emui di quinta generazione. Huawei Mate 9 sarà anche disponibile in una versione Porsche Design, prodotto in edizione limitata con schermo da 5,5 pollici con risoluzione 2K (2.540 x 1.440 pixel) a doppia curvatura. Il prezzo? Si parte da 1.395 euro.
