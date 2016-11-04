Huawei Fit, il nuovo smartwatch che sfida Pebble

Anche il noto brand cinese Huawei si lancia a tutto spiano nel mercato degli smartwatch e annuncia Huawei Fit, un fitness tracker con display rotondo come un classico. Huawei Fit presenta uno schermo touch a inchiostro elettronico sempre attivo. Il design del quadrante ricorda molto Pebble Time Round, distinguendosi solo per pochi dettagli estetici. Presentato recentemente dal colosso cinese, si tratta un fitness tracker dalle interessanti caratteristiche tecniche, dotato di un buon rapporto tra qualità e prezzo. https://www.youtube.com/watch?v=5sgk3dqmbcY

Huawei Fit - le funzionalità come fitness tracker

Huawei Fit - le funzionalità come swartwatch

nero, arancione o blu e sarà acquistabile. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno agli 149€.

Lo smartwatch Huawei Fit integra in sè le funzionalità tipiche da fitness tracker. Trattandosi di un dispositivo per il monitoraggio dell'attività fisica, Huawei Fit tiene traccia dei passi fatti, monitora il sonno e la frequenza cardiaca. È inoltre disponibile un programma per il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, molto utile in caso di allenamento. Il dispositivo è anche in grado di rivelare in maniera autonoma, distinguendo se stiamo camminando, correndo, dormendo o facendo in generale attività fisica. A Huawei Fit manca solo il GPS per essere perfetto. Tutti i dati rilevati saranno disponibili all'utente e registrati. Il dispositivo si connette e sincronizzata tramiteIl nuovo wearable di casa Huawei non è solo un prodotto per gli amanti dello sport. Le sue funzionalità da fitness tracker sono infatti correlate a quelle di un classico orologio smart. Una volta collegato tramite Bluetooth allo smartphone,La batteria ha una durata dichiarata di circa 6 giorni con un uso intenso, può essere tranquillamente ricaricata in due ore e dura ben 30 giorni in standby. Huawei Fit non è ancora disponibile ufficialmente in Italia ma sarà commercializzato nelle colorazioni