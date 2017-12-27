Caricamento...

Pokémon Switch: le ultime novità sul gioco

27/12/2017

Pokémon Switch: dalla Cina giungono nuove voci sul videogame che sbarcherà sulla nuova console Nintendo. Che su Nintendo Switch sarebbe arrivato un nuovo gioco legato al brand dei Pokémon era già stato confermato nel corso dell’E3 2017, nel mese di giugno. Le novità di queste ore sono rappresentate dal fatto che la localizzazione dello script in cinese è stata completata e sono state incluse anche le Mosse Z, ossia quelle attivabili utilizzando i controlli di movimento dei Joy-Con. Niente da fare, invece, per le Mega Evoluzioni, mentre la storia principale si baserà sul conflitto fra tradizione e innovazione. L’ambientazione sarà in una regione non meglio precisata al momento, ma ispirata all’Italia o alla Spagna. A meno di sorprese, il nuovo Pokémon per Nintendo Switch sarà disponibile entro la fine del 2018 o al massimo ad inizio 2019.

Pokémon Swtich: altri rumors

Secondo quanto riferisce ancora la fonte cinese, il nuovo battle system sarà semplificato rispetto al passato e sarà più vicino a quello di Digimon World e Pokkén Tournament. Secondo altre indiscrezioni, inoltre, Pokémon Switch utilizzerà il motore grafico Unreal Engine 4.
Redazione Avatar
Redazione

