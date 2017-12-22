Xmas Giftie: Samsung ti porta a Bora Bora
22/12/2017
Si chiama Samsung Xmas Giftie ed è l’ultima iniziativa in ordine di tempo da parte del colosso sudcoreano dell’informatica. Fino al 24 dicembre, infatti, c’è la possibilità di aggiudicarsi ricchi premi partecipando alle iniziative proposte tramite l’app Samsung Members. I giochi e le attività portate a completamento, tra le altre cose, daranno la possibilità di accumulare i cosiddetti Giftie Points per scalare la classifica generale e aggiudicarsi il premio finale, ossia un viaggio all inclusive per due persone a Bora Bora. Per partecipare, ovviamente, chi ne è ancora sprovvisto dovrà scaricare l’app Samsung Members da Google Play Store, oppure aggiornare quella già presente sul proprio dispositivo. Fatto ciò, basterà iscriversi a Xmas Giftie e scegliere poi di giorno in giorno attività e giochi proposti per guadagnare i punti e i premi messi in palio. Tra le proposte vi sono i Xmas Quiz, un calendario dell’Avvento tramite il quale è possibile aprire una finestrella al giorno e scoprire se si è vincitori di un premio a sorpresa, ma c’è anche un Xmas Shopper, ossia il supporto di un esperto per effettuare il regalo perfetto per Natale. Simpatico il passatempo “Struzzo Volante”: si tratta di un mini gioco nel quale si vestono appunto i panni dello struzzo protagonista di uno spot Samsung e aiutarlo a raggiungere il traguardo rappresentato dalla casetta blu. Ovviamente, il percorso è disseminato di ostacoli e distrazioni, come palle di neve, cannoni sparaneve e aeroplani. Il concorso è attivo anche tramite i social network: anche su Facebook infatti sono presenti missioni giornaliere tramite le quali guadagnare punti validi ai fini del premio finale.
Samsung Xmas Giftie: tanti e ricchi premiOltre al viaggio per due persone a Bora Bora, Samsung ha messo in palio altri ricchi premi come TV QLED, Soundbar Flat, smartphone Galaxy S8 e Galaxy Note 8, o weekend in montagna per due persone in arcinote località italiane.
