Amazon e Google fanno pace: Prime Video torna su Android TV

Redazione

Redazione

22/12/2017

Amazon e Google fanno pace: Prime Video torna su Android TV
Amazon e Google sembrano aver fatto finalmente pace. Dopo la tensione tra i due colossi americani, Amazon ha pubblicato sul Play Store la prima versione di Prime Video compatibile con Android TV. Tempo fa, l’azienda di Mountain View ha disattivato YouTube su alcuni prodotti col marcio del noto eCommerce, tra cui la nuova Fire TV Stick. Si è trattato di una sorta di ripicca poiché Amazon aveva a sua volte rimosso dal suo negozio la Google Chromecast. Le cose ora sembrano andare meglio tra le due società, proprio per via della decisione di Amazon di rendere disponibile su Android TV una apposita versione di Prime Video. Non è la prima volta, però, che ciò accade, poiché in passato Prime Video è già stato disponibile su alcune Android TV come la NVIDIA SHIELD TV, anche se era parte del firmware di SHIELD. La novità assoluta è rappresentata dal fatto che per la prima volta l’app di Amazon finisce sul Play Store per dispositivi Android.

Google ricambia il favore ad Amazon?

Qualcuno segnala qualche bug, a conferma che probabilmente l’app non è ancora pronta per il grande pubblico, ma necessità di un periodo di rodaggio, ma sta di fatto che si tratta di un importante passo avanti nei rapporti tra le due aziende. Il prossimo passo, dunque, potrebbe essere la marcia indietro di Google relativamente a YouTube sui dispositivi Amazon Fire Stick.
Redazione

