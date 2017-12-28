Galaxy S9 e S9 Plus in vendita da marzo 2018
di Redazione
28/12/2017
Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: caratteristiche tecnicheQuanto al comparto multimediale, Samsung Galaxy S9 ospiterà una fotocamera tradizionale nella parte posteriore, mentre Galaxy S9+ avrà un doppio sensore Samsung con profilo sottile, in modo tale da consentire al dispositivo di avere un design maggiormente lineare e senza sporgenze. Nella parte frontale, invece, ci troverà il sensore per il riconoscimento dell’iride, mentre il lettore di impronte sarà posto sul retro. In Galaxy S9, il sensore per la scansione dell’iride sarà incluso nella fotocamera, mentre in S9+ sarà posto in un alloggiamento apposito. Rispetto a Galaxy S8 e S8+, Samsung avrebbe deciso dunque di anticipare la commercializzazione dei nuoi smartphone di punta, ma ricordiamo che si tratta di notizie riportate dai media coreani e che necessitano ancora di conferma ufficiale.
