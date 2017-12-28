Caricamento...

Galaxy S9 e S9 Plus in vendita da marzo 2018

28/12/2017

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus saranno presentati il prossimo 25 febbraio: la notizia è stata confermata dai media coreani. I nuovi smartphone top di gamma Samsung, dunque, saranno mostrati al mondo intero durante un evento ad hoc in programma al Mobile World Congress di Barcellona, mentre la commercializzazione dovrebbe partire nella prima settimana di marzo. Contestualmente alle notizie relative alle date di presentazione e commercializzazione, giungono conferme sulla dotazione tecnica di Galaxy S9 e S9+: al loro interno, infatti, ci sarà una scheda madre meno ingombrante con circuiti stampati con tecnologia SLP (Substrate Like PCB). Si tratta della stessa soluzione adottata da iPhone X che consentirà di recuperare spazio da lasciare invece ad una batteria più capiente.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: caratteristiche tecniche

Quanto al comparto multimediale, Samsung Galaxy S9 ospiterà una fotocamera tradizionale nella parte posteriore, mentre Galaxy S9+ avrà un doppio sensore Samsung con profilo sottile, in modo tale da consentire al dispositivo di avere un design maggiormente lineare e senza sporgenze. Nella parte frontale, invece, ci troverà il sensore per il riconoscimento dell’iride, mentre il lettore di impronte sarà posto sul retro. In Galaxy S9, il sensore per la scansione dell’iride sarà incluso nella fotocamera, mentre in S9+ sarà posto in un alloggiamento apposito. Rispetto a Galaxy S8 e S8+, Samsung avrebbe deciso dunque di anticipare la commercializzazione dei nuoi smartphone di punta, ma ricordiamo che si tratta di notizie riportate dai media coreani e che necessitano ancora di conferma ufficiale.
