Pokemon GO: le novità in vista di San Valentino

Pokemon Go: le novità di San Valentino

"San Valentino è alle porte - si legge nella nota - e crediamo che non ci sia un momento più dolce per raddoppiare la quantità di Caramelle che otterrete ogni volta che catturerete, farete schiudere e trasferirete un Pokémon. Anche il vostro Compagno Pokémon entrerà nello spirito di San Valentino e troverà le Caramelle due volte più velocemente! Durante l’evento celebrativo, noterete che Chansey, Clefable, e tanti altri adorabili Pokémon rosa, verranno trovati con una frequenza maggiore in natura. Cleffa, Igglybuff e Smoochum si schiuderanno più rapidamente. Inoltre, per aiutarvi a dipingere di rosa la vostra città, per questo San Valentino, i Moduli Lure dureranno per sei ore, per l'intera durata dell'evento. Questo evento celebrativo a tempo limitato sarà disponibile solamente dalle 11:00 PST dell'8 febbraio 2017 alle 11:00 PST del 15 febbraio 2017; approfittate di San Valentino, uscite ed esplorate il mondo attorno a voi".

