Pokemon GO: le novità in vista di San Valentino
di Redazione
10/02/2017
Pokemon GO si tinge di rosa in vista della prossima festa degli innamorati. Niantic ha annunciato ufficialmente una serie di novità per il prossimo 14 febbraio, giorno di San Valentino. L’obiettivo è quello di rinfrescare l’interesse per il gioco per dispositivi mobili che dopo un inizio boom, sta vivendo una fase di flessione. Legandosi agli eventi dell’attualità, Niantic vuole così provare a tenere alta l’attenzione di chi il gioco già lo ha e lo sta utilizzando di meno, ma al contempo provare a convincere qualche scettico. In realtà, le novità sono entrate in vigore già lo scorso 8 febbraio e fino a giorno 15 si potrà festeggiare il San Valentino con alcuni “potenziamenti”. Innanzitutto, sono raddoppiate le caramelle ottenute ad ogni cattura di Pokemon, schiusura e trasferimento. Inoltre, il proprio compagno Pokemon potrà trovare le caramelle a velocità doppia. A presentare i cambiamenti, un comunicato ufficiale, nel quale si legge anche che fino al 15 febbraio, gli “adorabili” Pokemon rosa (Chansey, Clefable e tanti altri), potranno essere trovati in natura con una maggiore frequenza. I personaggi Cleffa, Igglybuff e Smoochum, invece, si schiuderanno più velocemente, infine i Moduli Lure, fino al termine dell’evento di San Valentino, dureranno ben sei ore. https://www.youtube.com/watch?v=cMXRKcEl5PI
"San Valentino è alle porte - si legge nella nota - e crediamo che non ci sia un momento più dolce per raddoppiare la quantità di Caramelle che otterrete ogni volta che catturerete, farete schiudere e trasferirete un Pokémon. Anche il vostro Compagno Pokémon entrerà nello spirito di San Valentino e troverà le Caramelle due volte più velocemente! Durante l’evento celebrativo, noterete che Chansey, Clefable, e tanti altri adorabili Pokémon rosa, verranno trovati con una frequenza maggiore in natura. Cleffa, Igglybuff e Smoochum si schiuderanno più rapidamente. Inoltre, per aiutarvi a dipingere di rosa la vostra città, per questo San Valentino, i Moduli Lure dureranno per sei ore, per l'intera durata dell'evento. Questo evento celebrativo a tempo limitato sarà disponibile solamente dalle 11:00 PST dell'8 febbraio 2017 alle 11:00 PST del 15 febbraio 2017; approfittate di San Valentino, uscite ed esplorate il mondo attorno a voi".
