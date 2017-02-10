iPhone, Apple pensa alla ricarica wireless per i suoi smartphone
La società di Cupertino è nuovamente al centro di nuove indiscrezioni riguardanti i suoi smartphone. Secondo recenti rumor, Apple sarebbe intenzionata a produrre tre versioni del suo apprezzato dispositivo. Oltre ai classici modelli, rispettivamente chiamati iPhone 7S Plus, iPhone 7S, l’azienda con a capo Tim Cook potrebbe essere intenzionata a realizzare un terzo dispositivo dalle caratteristiche e dal design alquanto rivoluzionarie. Tale dispositivo, che ipoteticamente chiamiamo iPhone 8, potrebbe introdurre un nuovo sistema di ricarica wireless.
iPhone: la ricarica wireless su tutti i nuovi dispositivi?Secondo le indiscrezioni trapelate, il sistema di ricarica wireless sarà una caratteristica predominante nella nuova presentazione degli smartphone Apple. Non è quindi da escludere che tale feature venga estesa ai modelli precedentemente citati, ovvero iPhone 7S e iPhone 7S Plus. Le indiscrezioni continuano affermando che i sistema di ricarica sarà supportato dall’arrivo di un apposito pad. Oggetto di discussione da parte dei principali media, sono anche le caratteristiche hardware dei nuovi smartphone Apple di prossimo arrivo. C’è infatti chi sostiene che Apple potrebbe rinnovare i suoi iPhone. Non è infatti questa la prima volta in cui si afferma che iPhone 8 sarà caratterizzato da un design innovativo, con la rimozione dei pulsanti fisici, del touch ID, grazie a un nuovo sistema integrato al di sotto della scocca e un display addirittura OLED. Anche a livello di fotocamera sembra potrebbero esserci delle innovazioni. Rumor affermano che iPhone 8 presenterà una doppia fotocamera con supporto al 3D. Infine, proprio a causa di tutte queste innovazioni, il nuovo iPhone 8 potrebbe avere un costo maggiore rispetto ai precedenti modelli. Il modello più economico si pensa che potrebbe arrivare a superare i 1000 dollari all’arrivo nei negozi. iPhone diventerà sempre di più un prodotto appartenente al settore del lusso? Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprirlo. Continuate a seguirci, vi terremo aggiornati.
