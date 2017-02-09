Android Wear 2.0 è ufficialmente disponibile

Tramite un comunicato sul suo blog ufficiale, Google annuncia la disponibilità del nuovo OS dedicato agli smartwatch: Android Wear 2.0. Vediamo nel dettaglio tutte le novità ufficiali di questo importante aggiornamento del sistema operativo per smartwatch.

Tra le novità principali di Android Wear 2.0 vi è il. Basterà tenere premuto il pulsante fisico dello smartwatch per attivarlo.Google vuole daree migliora Google Fit con Android Wear. Tutti i dati registrati dallo smartwatch saranno visibili in qualsiasi momento tramite lo smartwatch. L’aggiornamento introduce il monitoraggio e le statistiche per chi pratica spesso camminate o effettua spostamenti in bicicletta. Per chi svolge attività in palestra, invece, Google Fit effettuerà il monitoraggio delle attività svolte in sala.Grazie all’arrivo di Android Wear 2.0, gli smartwatch con LTE potranno effettuarePer il momento il servizio funzionerà solo con Google Play Music ma al servizio si aggiungerà Spotify. https://www.youtube.com/watch?v=qlTGwPIOz0YSe nei negozi è disponibile ildi Android, lo smartwatch permetterà di effettuare pagamenti.Con Android Wear 2.0, Google integra ilCon Android Wear 2.0 basteràdel quadrante dello smartwatch. Sono state anche introdotte maggiori opzioni di personalizzazione.L’interfaccia dedicata alla lista delle app cambia con Android Wear 2.0. Con l’aggiornamento è anche possibile creare una lista di app da fissare in cima all'elenco.Con Android Wear 2.0, Google introduce la funzione, per rispondere agli SMS direttamente dallo smartwatch. La funzionalità migliorerà con l'uso, suggerendo le parole più utilizzate in base al contesto.Google introduceper permettere di riconoscere al volo da quale app proviene la notifica. Le notifiche Gmail, ad esempio, saranno rosse, quelle di Hangouts, invece, verdi.