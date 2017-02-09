Android Wear 2.0 è ufficialmente disponibile
di Redazione
09/02/2017
Tramite un comunicato sul suo blog ufficiale, Google annuncia la disponibilità del nuovo OS dedicato agli smartwatch: Android Wear 2.0. Vediamo nel dettaglio tutte le novità ufficiali di questo importante aggiornamento del sistema operativo per smartwatch.
Google AssistantTra le novità principali di Android Wear 2.0 vi è il nuovo assistente digitale di Google. Basterà tenere premuto il pulsante fisico dello smartwatch per attivarlo.
Google FitGoogle vuole dare maggiore importanza al fitness e migliora Google Fit con Android Wear. Tutti i dati registrati dallo smartwatch saranno visibili in qualsiasi momento tramite lo smartwatch. L’aggiornamento introduce il monitoraggio e le statistiche per chi pratica spesso camminate o effettua spostamenti in bicicletta. Per chi svolge attività in palestra, invece, Google Fit effettuerà il monitoraggio delle attività svolte in sala.
Musica in streamingGrazie all’arrivo di Android Wear 2.0, gli smartwatch con LTE potranno effettuare lo streaming della musica. Per il momento il servizio funzionerà solo con Google Play Music ma al servizio si aggiungerà Spotify. https://www.youtube.com/watch?v=qlTGwPIOz0Y
Android PaySe nei negozi è disponibile il pagamento tramite NFC di Android, lo smartwatch permetterà di effettuare pagamenti.
Integrazione con PlayStoreCon Android Wear 2.0, Google integra il PlayStore su smartwatch.
Personalizzazione esteticaCon Android Wear 2.0 basterà uno swipe per cambiare l’interfaccia utente del quadrante dello smartwatch. Sono state anche introdotte maggiori opzioni di personalizzazione.
App DrawerL’interfaccia dedicata alla lista delle app cambia con Android Wear 2.0. Con l’aggiornamento è anche possibile creare una lista di app da fissare in cima all'elenco.
Risposta rapida ai messaggiCon Android Wear 2.0, Google introduce la funzione Smart Reply, per rispondere agli SMS direttamente dallo smartwatch. La funzionalità migliorerà con l'uso, suggerendo le parole più utilizzate in base al contesto.
Notifiche colorateGoogle introduce le notifiche colorate per permettere di riconoscere al volo da quale app proviene la notifica. Le notifiche Gmail, ad esempio, saranno rosse, quelle di Hangouts, invece, verdi.
Articolo Precedente
iPhone, Apple pensa alla ricarica wireless per i suoi smartphone
Articolo Successivo
Lenovo P2, dall'IFA 2016 all'uscita ufficiale