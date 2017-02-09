Lenovo P2, dall'IFA 2016 all'uscita ufficiale
di Redazione
09/02/2017
Lenovo P2, un medio-gamma che sorprende per autonomiaIl pannello anteriore dello smartphone integra un lettore di impronte digitali responsivo e sicuro da utilizzare nello sblocco del device, mentre sul retro troviamo una fotocamera 13 megapixel Sony con tecnologia PDAF e flash LED, che trova un corrispondente obiettivo anteriore da 5 megapixel. L’OS stock è Android Marshmallow, mentre al centro del comparto tecnico troviamo un chipset Snapdragon 625 da 2,0 GHz e la buona GPU Adreno 506. Lenovo P2 è disponibile inoltre in due versioni differenti, da 3 o 4 GB di RAM, così come ogni modello incorpora una diversa quantità di storage base, 32 o 64 GB. Con piacere scopriamo inoltre piena compatibilità con le reti 4G-LTE, uno standard su cui sempre più device stanno facendo affidamento; ll Wifi integrato supporta le categorie a/b/g/n/ac, offrendo un supporto alla banda 5 GHz.e permettendo di affrontare online giochi senza particolari lag, complice anche la presenza della valida GPU Adreno506. In definitiva, se siamo alla ricerca della qualità che Lenovo ha sempre saputo dimostrare negli anni, questo buon medio gamma più rappresentare una soluzione non indifferente per noi: è alla ricerca di qualità e durata in uno stesso dispositivo, che riceverà quanto prima l'atteso aggiornamento ad Android Nougat.
Articolo Precedente
Android Wear 2.0 è ufficialmente disponibile
Articolo Successivo
iPhone: 76 app violano la privacy, i nomi
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020