Home Mobile Lenovo P2, dall'IFA 2016 all'uscita ufficiale

Lenovo P2, dall'IFA 2016 all'uscita ufficiale

di Redazione 09/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Uno degli smartphone Android annunciati al passato IFA 2016 più attesi per l’uscita nel 2017 sembra finalmente essere tra noi. Lenovo P2, dispositivo dotato di un design sobrio ed elegante, che unisce alla praticità d’uso un’autonomia a dir poco sbalorditiva, dovuta alla capiente batteria da 5100 mAh. Lenovo P2 è appena arrivato in Italia, e risulta reperibile presso i più importanti retailer online. Ci sono buone possibilità che questo dispositivo diventi ben presto uno smartphone Android di successo, essendo un terminale che sa unire alla perfezione ergonomia ed ampio spazio di visione grazie allo schermo 5,5 pollici cristallino e nitido. Il risparmio energetico è parte integrante dell’esperienza d’uso di Lenovo P2: a bordo dello smartphone è integrato un pulsante capace di estendere la durata della batteria ulteriormente. Premendolo, rimarranno a disposizione dell’utente le modalità Contatti, Telefono e SMS, tagliando quindi ogni potenziale funzione che potrebbe tendere ad un eccessivo battery drain. Lenovo P2, un medio-gamma che sorprende per autonomia Il pannello anteriore dello smartphone integra un lettore di impronte digitali responsivo e sicuro da utilizzare nello sblocco del device, mentre sul retro troviamo una fotocamera 13 megapixel Sony con tecnologia PDAF e flash LED, che trova un corrispondente obiettivo anteriore da 5 megapixel. L’OS stock è Android Marshmallow, mentre al centro del comparto tecnico troviamo un chipset Snapdragon 625 da 2,0 GHz e la buona GPU Adreno 506. Lenovo P2 è disponibile inoltre in due versioni differenti, da 3 o 4 GB di RAM, così come ogni modello incorpora una diversa quantità di storage base, 32 o 64 GB. Con piacere scopriamo inoltre piena compatibilità con le reti 4G-LTE, uno standard su cui sempre più device stanno facendo affidamento; ll Wifi integrato supporta le categorie a/b/g/n/ac, offrendo un supporto alla banda 5 GHz.e permettendo di affrontare online giochi senza particolari lag, complice anche la presenza della valida GPU Adreno506. In definitiva, se siamo alla ricerca della qualità che Lenovo ha sempre saputo dimostrare negli anni, questo buon medio gamma più rappresentare una soluzione non indifferente per noi: è alla ricerca di qualità e durata in uno stesso dispositivo, che riceverà quanto prima l'atteso aggiornamento ad Android Nougat.