iPhone: 76 app violano la privacy, i nomi

iPhone a rischio sicurezza: la denuncia è di Will Strafach di Verify.ly che ha individuato ben 76 app per il Melafonino (ma anche per iPad) che mettono a rischio la privacy degli utenti. Una brutta gatta da pelare per Apple, anche perché non si tratta della prima volta in cui vengono individuate vulnerabilità in alcune applicazioni per i dispositivi della ‘Mela morsicata’. In questo caso, però, è assai preoccupante il numero di app potenzialmente a rischio: se in passato si era trattato di pochi casi, stavolta stiamo parlando di 76 app la cui somma di download tocca quota 18 milioni di euro. Insomma, in questo preciso istante, ci sono milioni di utenti che dispongono di dispositivi Apple la cui privacy è messa a rischio da applicativi vulnerabili. A rischio, oltre ai dati degli utenti, ci sarebbero anche password e dati di conti bancari. Come è potuto accadere? La casa di Cupertino aveva inizialmente intimato a tutti i distributori di app di passare entro il 1° gennaio 2017 al protocollo sicuro Https, ma poi la deadline è stata rinviata per motivi non ben precisati. In questo modo, secondo Will Strafach, App Transport Security ha considerato sicure le connessioni instaurate da alcune applicazioni, che in realtà sicure non sono.
iPhone a rischio: le app "incriminate"Ora, ad Apple non resta che imporre ai produttori delle app “incriminate” di risolvere subito la vulnerabilità, altrimenti l’immagine della ‘Mela’ come azienda sinonimo di sicurezza, verrebbe nuovamente meno. Ma quali sono le app “pericolose”? Tra di esse ce ne sono alcune assai utilizzate come ooVoo, Snap Upload for Snapchat, ViaVideo, Cheetah Browser e Uploader Free for Snapchat, e ancora Volify, Epic, Mico e tante altre ancora (qui l’elenco completo). In attesa che le app in questione siano riparate, gli utenti che le hanno installate possono sopperire utilizzando un VPN oppure limitando l’uso di connessioni WiFi, preferite dai pirati informatici per le intrusioni.
