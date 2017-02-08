Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Mokacam Alpha, piccola ma potente action cam 4K

Redazione Avatar

di Redazione

08/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Mokacam Alpha, piccola ma potente action cam 4K
Dopo il successo ottenuto nel 2015, la società Mokacam torna sul sito di raccolta fondi Indiegogo per presentare la nuova versione della sua videocamera 4K più piccola al mondo. La nuova videocamera arriverà sul mercato in due modelli, rispettivamente chiamati Mokacam Alpha e Alpha S. Si tratta di due action cam piccole ma estremamente potenti, dotate di sensori avanzati, con una scocca dalle dimensioni ridotte. Come era facilmente prevedibile, il progetto di Mokacam ha letteralmente spopolato su Indiegogo. La società chiedeva $25,000 e al momento in cui Mokacam Alpha scriviamo ne ha ottenuti ben $206,366. La campagna di raccolta fondi si concluderà tra 5 giorni e il successo è ormai praticamente garantito. La società Mokacam ha comunque alle spalle ben tre campagne di raccolta fondi finanziate con successo; dopotutto l’azienda offre la possibilità di acquistare una delle due action cam con un finanziamento di soli 99$. Il prezzo è da considerare economico, in confronto ai più famosi modelli di action cam 4K. https://www.youtube.com/watch?v=qwlSMU0jpi4

Mokacam Alpha – le caratteristiche principali

Mokacam Alpha ha un design elegante e nonostante le dimensioni ridotte, presenta caratteristiche degne di nota. Vediamole nel dettaglio.
  • Registrazione Video: supporto al 4k con 25/30 fps, supporto al 1080p con 120 fps
  • Dimensioni contenute: 45x45x24 mm
  • Connessione Wi-Fi e supporto al live streaming
  • Ingresso HDMI e uscita USB type – C
  • Tecnologia di stabilizzazione dell’immagine
  • Durata della batteria stimata di 4 ore di registrazione continua in Full HD
  • Possibilità di acquistare accessori aggiuntivi come battery pack e modulo per schermo aggiuntivo
[gallery link="file" ids="14038,14039,14040"] Se pensate che il prodotto possa interessarvi vi consigliamo di dare uno sguardo alla scheda ufficiale su Indiegogo e approfittare dell'acquisto anticipato. Secondo le dichiarazioni dell'azienda, una volta disponibile sul mercato, le due action cam saranno vendute rispettivamente al prezzo di 259$ e 199$. Fino alla conclusione della campagna di raccolta fondi, invece, è possibile acquistare la versione Alpha a soli 99$ e la versione Alpha S a soli 149$.  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

iPhone: 76 app violano la privacy, i nomi

Articolo Successivo

Xiaomi Redmi Note 4X, nuovo phablet Android Marshmallow in arrivo

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

30/09/2022

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

28/09/2022

Gli errori più comuni in materia di video editing

Gli errori più comuni in materia di video editing

12/08/2022