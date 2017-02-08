Mokacam Alpha, piccola ma potente action cam 4K
di Redazione
08/02/2017
Dopo il successo ottenuto nel 2015, la società Mokacam torna sul sito di raccolta fondi Indiegogo per presentare la nuova versione della sua videocamera 4K più piccola al mondo. La nuova videocamera arriverà sul mercato in due modelli, rispettivamente chiamati Mokacam Alpha e Alpha S. Si tratta di due action cam piccole ma estremamente potenti, dotate di sensori avanzati, con una scocca dalle dimensioni ridotte. Come era facilmente prevedibile, il progetto di Mokacam ha letteralmente spopolato su Indiegogo. La società chiedeva $25,000 e al momento in cui Mokacam Alpha scriviamo ne ha ottenuti ben $206,366. La campagna di raccolta fondi si concluderà tra 5 giorni e il successo è ormai praticamente garantito. La società Mokacam ha comunque alle spalle ben tre campagne di raccolta fondi finanziate con successo; dopotutto l’azienda offre la possibilità di acquistare una delle due action cam con un finanziamento di soli 99$. Il prezzo è da considerare economico, in confronto ai più famosi modelli di action cam 4K. https://www.youtube.com/watch?v=qwlSMU0jpi4
Mokacam Alpha – le caratteristiche principaliMokacam Alpha ha un design elegante e nonostante le dimensioni ridotte, presenta caratteristiche degne di nota. Vediamole nel dettaglio.
- Registrazione Video: supporto al 4k con 25/30 fps, supporto al 1080p con 120 fps
- Dimensioni contenute: 45x45x24 mm
- Connessione Wi-Fi e supporto al live streaming
- Ingresso HDMI e uscita USB type – C
- Tecnologia di stabilizzazione dell’immagine
- Durata della batteria stimata di 4 ore di registrazione continua in Full HD
- Possibilità di acquistare accessori aggiuntivi come battery pack e modulo per schermo aggiuntivo
