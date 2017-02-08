Home Mobile Xiaomi Redmi Note 4X, nuovo phablet Android Marshmallow in arrivo

di Redazione 08/02/2017

Nonostante Android Nougat stia facendo del suo meglio per arrivare su tanti dispositivi medio gamma e flagship con una certa puntualità, Android Marshmallow dimostra di saper andare ancora "forte" su smartphone e tablet di ogni marca. Tra di essi non può mancare Xiaomi, in procinto di lanciare in via ufficiale Xiaomi Redmi Note 4X, previsto per il 14 Febbraio prossimo. Il device, che uscirà proprio nel giorno di San Valentino, incorpora una buona dotazione tecnica, differenziandosi inoltre per la tipologia dei processori utilizzati: Snapdragon 653 e Mediatek Helio X20, uno dei chipset "principe" della casa orientale. Xiaomi Redmi Note 4X verrà presentato ufficialmente in Cina, tuttavia come spesso accade per i device Xiaomi, sarà prontamente disponibile su siti come GearBest o AliExpress. Il nuovo smartphone Android Xiaomi rappresenta un "punto di rottura" col passato, a qualche giorno dall'abbandono di Hugo Barra al celebre brand orientale, per entrare a far parte del team di Facebook. Xiaomi Redmi Note 4X: lo smartphone Android di San Valentino? Le indiscrezioni finora in nostro possesso individuano inoltre una dotazione tecnica tipica da medio-gamma, costituita da 32 o 64 GB di storage accompagnato da 4 GB di RAM. Lo schermo, realizzato con tecnologia IPS, potrebbe avere una diagonale a 5,5 pollici, come avviene ormai per la maggioranza dei device rivolti ad un pubblico mid-end. Ancora qualche incertezza in merito alla fotocamera posteriore, che però secondo le ultime news potrebbe attestarsi sui 16 megapixel per quanto riguarda l'obiettivo posteriore, e 5 per quello frontale. Non mancherà la connettività Bluetooth 4.2, LTE, GPS ed ovviamente Wi-Fi; il supporto Quick Charge di terza generazione sarà compreso e Redmi Note 4X verrà inoltre alimentato da una potente batteria 4100 mAh. Come già detto, lo smartphone farà leva su Android 6.0 Marshmallow ottimizzato con la classica interfaccia MIUI (8.1.). Una dotazione che certamente non sfigura se paragonata ai precedenti modelli di phablet e smartphone del brand, e che potrebbe suggerire un buon acquisto agli utenti Android indecisi sul prossimo mid-end da ordinare.