Xiaomi Redmi Note 4X, nuovo phablet Android Marshmallow in arrivo
di Redazione
08/02/2017
Xiaomi Redmi Note 4X: lo smartphone Android di San Valentino?Le indiscrezioni finora in nostro possesso individuano inoltre una dotazione tecnica tipica da medio-gamma, costituita da 32 o 64 GB di storage accompagnato da 4 GB di RAM. Lo schermo, realizzato con tecnologia IPS, potrebbe avere una diagonale a 5,5 pollici, come avviene ormai per la maggioranza dei device rivolti ad un pubblico mid-end. Ancora qualche incertezza in merito alla fotocamera posteriore, che però secondo le ultime news potrebbe attestarsi sui 16 megapixel per quanto riguarda l'obiettivo posteriore, e 5 per quello frontale. Non mancherà la connettività Bluetooth 4.2, LTE, GPS ed ovviamente Wi-Fi; il supporto Quick Charge di terza generazione sarà compreso e Redmi Note 4X verrà inoltre alimentato da una potente batteria 4100 mAh. Come già detto, lo smartphone farà leva su Android 6.0 Marshmallow ottimizzato con la classica interfaccia MIUI (8.1.). Una dotazione che certamente non sfigura se paragonata ai precedenti modelli di phablet e smartphone del brand, e che potrebbe suggerire un buon acquisto agli utenti Android indecisi sul prossimo mid-end da ordinare.
