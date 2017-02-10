Pinterest, arriva Lens, lo Shazam degli oggetti
di Redazione
10/02/2017
Con un comunicato sul suo blog ufficiale, Pinterest ha annunciato l’arrivo di un suo nuovo strumento. Si chiama Lens ed è una sorta di Shazam per gli oggetti. Tra i trend del settore tecnologia ultimamente si parla molto di intelligenze artificiali e di machine learning. Sfruttando proprio questa tendenza, Pinterest cerca di uscire di farsi notare e lo fa lanciando un nuovo strumento. Si chiama Lens ed è una sorta di Shazam che è in grado di riconoscere gli oggetti inquadrati con la fotocamera del proprio smartphone. Lo strumento è ancora in fase di test con una versione beta attualmente in test negli Stati Uniti. In ogni caso il funzionamento è stato descritto, affinché ci si possa fare un’idea del suo utilizzo. https://www.youtube.com/watch?v=GtDhZb1nNF0
Lens, come funziona il nuovo strumento di Pinterest?Proprio come la funzionalità visual di Shazam, Tramite Lens basterà inquadrare un oggetto con la fotocamera dello smartphone per scoprire diverse informazioni utili. Giusto per fare un esempio di facile comprensione, se vediamo un tavolo possiamo inquadrarlo per trovare oggetti simili, altre immagini con magari anche idee di arredamento e, infine, scoprire dove acquistare quel determinato prodotto. Lens utilizza le moderne tecnologie di machine vision: una volta identificato l’oggetto lo analizza e fornisce una serie di tag correlati, oltre che oggetti simili condivisi da altri utenti. Grazie alla funzionalità aggiuntiva Shop the Look, per ogni oggetto identificato, Lens fornirà anche il link per l’acquisto. L’app supporterà inizialmente alcuni marchi selezionati ma la lista di brand si estenderà sicuramente. Lens è in fase di rollout a partire da oggi su iOS e Android, ma solo negli Stati Uniti. Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni per scoprire se questo nuovo strumento arriverà prima o poi anche in Italia.
