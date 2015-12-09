PlayStation Messages: ecco l’app ufficiale per Android e iOS
09/12/2015
PlayStation Messages: Sony ha rilasciato l’applicazione ufficiale per dispositivi Android e iOS. Si tratta molto semplicemente di un’app che consente ai possessori di un account PlayStation Netwk di controllare chi è online e “messaggiare”, appunto, con amici e gruppi direttamente dal proprio dispositivo mobile. Un modo diretto, dunque, per rimanere in contatto con altri giocatori anche quando non si è fisicamente davanti alla propria console. Secondo le prime impressioni ‘social’ da parte degli utenti che l’hanno provata, l’app ricorderebbe molto la prima versione di Facebook Messenger, il servizio di messaggistica che da mobile il social network di Mark Zuckerberg ha scorporato dalla piattaforma principale. Una volta installata PlayStation Messages sul proprio smartphone o tablet, è possibile avere subito sotto mano l’elenco dei propri amici ‘di giochi’, con tanto di distinzione tra chi è online e chi offline. Se un nostro amico è disponibile, possiamo subito cominciare a scambiare messaggi di testo, vocali e sticker. L’applicazione, inoltre, consente di chattare con gruppi fino a 100 amici. Non manca nemmeno un elenco dei preferiti, all’interno del quale troveremo appunto i gruppi con i quali più di frequente ci dilettiamo durante le sessioni di gioco online.
PlayStation Messages: requisiti minimiIl presupposto è quello di disporre di un account PlayStation Network, mentre a livello software, per i dispositivi iOS è richiesta almeno la versione 7.0 del sistema operativo mobile di Apple o versioni successive. La compatibilità è garantita con iPhone, iPad e iPod touch. Quanto ai dispositivi Android, PlayStation Messages richiede almeno la versione 4.0.3 o successive. Contestualmente al rilascio di questa app, Sony ha anche aggiornato l’applicazione principale Playstation App (giunta alla versione 3.10.8 ), che ora consente di seguire account verificati (sezione 'Novità') e di interfacciarsi per la messaggistica appunto a PlayStation Messages.
