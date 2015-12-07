Caricamento...

ZTE Blade A1: economico ma molto ben dotato

di Redazione

07/12/2015

ZTE Blade A1 ha solo poche ore di vita, ma già se ne dice un gran bene. Si tratta di uno smartphone economico, ma che al contempo può vantare un’invidiabile dotazione hardware, visto che non manca nemmeno un lettore di impronte digitali. Andando a leggere con attenzione la scheda tecnica, appaiono evidenti le similitudini con il Moto G 2015: display da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), processore quad core MediaTek MT6735 a 1,3 GHz; 2 GB di RAM; 16 GB di spazio di archiviazione espansibile con scheda microSD. E non è ancora tutto: ZTE Blade A1 dispone di due fotocamere, una frontale (quella generalmente usata per i selfie) e una posteriore, rispettivamente da 8 e 13 Megapixel. La batteria è agli ioni di Litio da 2.800 mAh, mentre il sistema operativo ‘di serie’ è Android 5.1 Lollipop personalizzato con interfaccia MiFavor 3.2. Disponibili i principali moduli per la connettività, dal WiFi, al Bluetooth passando per il GPS. Come se non bastasse, supporta le reti LTE e consente l’utilizzo della doppia Sim. La chicca, però, è rappresentata dal lettore di impronte digitali, che consente di bloccare e sbloccare il dispositivo in maniera alternativa rispetto al classico Pin.

ZTE Blade A1: come e dove acquistarlo

Per poterlo acquistare in Cina bisognerà attendere ancora quattro giorni, poiché l’azienda cinese ha previsto la commercializzazione a partire dall’11 dicembre, mentre non è ancora dato sapere se e quando sarà disponibile in Europa. Il prezzo del Blade A1 di ZTE è di 599 yuan, ossia l’equivalente di 85 euro, mentre le colorazioni disponibili saranno Smart White, Vibrant Yellow, Dream Green, Cool Blue e Space Grey.
