Amazon Underground: il catalogo

“Siamo entusiasti di rendere disponibile Amazon Underground anche in Italia e Spagna. Sin dal lancio - evidenzia Rabuchin - i clienti hanno apprezzato le app, i giochi e persino i contenuti in-app normalmente a pagamento, e che ora sono completamente gratuiti su Amazon Underground. Solamente nei primi due mesi di disponibilità di Amazon Underground, abbiamo triplicato la selezione di titoli con contenuti gratuiti, ed è solo l’inizio”.

“Amazon Underground offre anche un innovativo approccio per gli sviluppatori - continua il vice-presidente dell’App Shop - , in termini di monetizzazione, ripagandoli per ogni minuto durante il quale il cliente Underground utilizza il loro gioco o la loro app, invece di remunerarli unicamente a fronte del pagamento degli utenti per il download o per gli acquisti in-app”.

è disponibile anche in Italia: gli utentiesultano! A partire dalla giornata di ieri, infatti, il servizio già attivo in altri Paesi - Stati Uniti, Inghilterra, Germania e Francia - è accessibile anche dai dispositivi Android nostrani e consente il download gratuito di app e giochi che su altre piattaforme sono a pagamento. Tutto ciò che si deve fare è scaricare da smartphone o tablet l’applicazione Amazon Underground e da quel momento in poi si accede ad un mondo di app interamente gratuite e senza acquisti in-app. Sì, perché tutto ciò che viene offerto da questo servizio targato Amazon, non ha alcun limite di tempo né di vite.All’interno del catalogo di Amazon Underground è possibile imbattersi in centinaia di app e giochi che godono già di grande popolarità: da, passando pere ancorae tante altre. Si tratta di titoli che chi scarica l’applicazione Amazon può utilizzare senza dover pagare nulla e senza alcun limite di tempo. Una vera e propria manna per gli utenti Android, come sottolinea anche Steve Rabuchin, Vice Presidente dell’App-Shop Amazon:Ovviamente, c’è chi si chiede cosa ci guadagni Amazon e soprattutto gli sviluppatori, visto che su Underground vengono messi a disposizione titoli che altrove si pagano:Gli sviluppatori, secondo il tariffario stabilito con Amazon, guadagneranno 0,002 centesimi di dollaro per ogni minuto trascorso dall’utente nella sua applicazione.