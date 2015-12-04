Amazon Underground anche in Italia: tante app gratis per Android
di Redazione
04/12/2015
Amazon Underground: il catalogoAll’interno del catalogo di Amazon Underground è possibile imbattersi in centinaia di app e giochi che godono già di grande popolarità: da Angry Birds Slingshot Stella a Bad Piggies, passando per Star Wars: Knights of the Old Republic, Goat Simulator e ancora Frozen Lampi di Gemme e tante altre. Si tratta di titoli che chi scarica l’applicazione Amazon può utilizzare senza dover pagare nulla e senza alcun limite di tempo. Una vera e propria manna per gli utenti Android, come sottolinea anche Steve Rabuchin, Vice Presidente dell’App-Shop Amazon:
“Siamo entusiasti di rendere disponibile Amazon Underground anche in Italia e Spagna. Sin dal lancio - evidenzia Rabuchin - i clienti hanno apprezzato le app, i giochi e persino i contenuti in-app normalmente a pagamento, e che ora sono completamente gratuiti su Amazon Underground. Solamente nei primi due mesi di disponibilità di Amazon Underground, abbiamo triplicato la selezione di titoli con contenuti gratuiti, ed è solo l’inizio”.Ovviamente, c’è chi si chiede cosa ci guadagni Amazon e soprattutto gli sviluppatori, visto che su Underground vengono messi a disposizione titoli che altrove si pagano:
“Amazon Underground offre anche un innovativo approccio per gli sviluppatori - continua il vice-presidente dell’App Shop - , in termini di monetizzazione, ripagandoli per ogni minuto durante il quale il cliente Underground utilizza il loro gioco o la loro app, invece di remunerarli unicamente a fronte del pagamento degli utenti per il download o per gli acquisti in-app”.Gli sviluppatori, secondo il tariffario stabilito con Amazon, guadagneranno 0,002 centesimi di dollaro per ogni minuto trascorso dall’utente nella sua applicazione.
