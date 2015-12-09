Apple iPhone Mini ed Apple Watch 2 forse a Marzo
Apple sarebbe al lavoro per preparare un evento per Marzo 2016 durante il quale potrebbero arrivare un iPhone Mini ed Apple Watch 2. La notizia inizialmente diffusa dal sito 9to5mac.com rimane non confermata, ma già in precedenza lo staff di 9to5mac ha dimostrato di disporre di informatori piuttosto attendibili quando si tratta di anteprime sul mondo Apple. Il nome in codice per quello che da tutti viene definito come iPhone Mini sarebbe in realtà "iPhone 6c", si tratterebbe di una versione di iPhone con uno schermo da appena 4 pollici, di dimensioni piuttosto ridotte dunque, e che andrebbe a coprire un segmento di utenza che ama smartphone meno ingombranti degli attuali iPhone 6 e 6S. Non ci sono ovviamente ancora notizie certe su quelle che potrebbero essere le caratteristiche tecniche dell'iPhone 6c, ma alcuni rumors suggeriscono che la sezione fotocamera potrebbe essere meno performante di quella utilizzata sui telefoni di più recente generazione, mentre potrebbe essere utilizzato il chip A9. Più consistente la possibilità di vedere già a Marzo una nuova versione di Apple Watch 2. È possibile che sulla seconda generazione di Apple Watch vedremo una nuova fotocamera, insieme a diversi aggiornamenti relativi alla connettività wireless, il sensore per il monitoraggio della qualità del sonno e degli indicatori dello stato di salute. Apple sta lavorando a questi aggiornamenti già da qualche tempo, ma non è chiaro se vedranno la luce tutte insieme già a Marzo o se saranno oggetto di un aggiornamento successivo. Sarebbe la seconda volta che Apple pianifica un appuntamento nel mese di Marzo. Nello stesso mese del 2015 Apple ha già lanciato il MacBook da 12 pollici, l'iPhone ResearchKit. In precedenza l'ultimo evento nel mese di Marzo risale al 2012 quando Apple lanciò sul mercato il primo iPad con display Retina
