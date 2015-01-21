Panasonic Lumix GF7 nata per i selfie
21/01/2015
Panasonic presenta la nuova Lumix GX7, che arriva dopo la GX1, un vero e proprio salto generazionale, per una macchina fotografica dalle caratteristiche decisamente innovative. ll nuovo modello rispetta le linee del suo predecessore, mantenendo l'utilizzo della lega di magnesio per il corpo.
Estetica ed ergonomiaL'aspetto esteriore è un mix tra vintage e moderno, comodo e rotondo, con la sua doppia ghiera per il controllo, con display e mirino inclinabili. Com' è ormai d'obbligo, i 16 MPx sono assicurati dal sensore di tipo Live MOS. Il mirino elettronico attira l'attenzione a causa del suo notevole ingombro, sporge infatti di quasi un centimetro sul retro. In ogni caso, se necessario, lo si può sollevare in verticale, recuperando così quello spazio, che potrebbe essere utile per trasportare l'apparato in una borsa dalle dimensioni ridotte. In questo modo, si vanno però ad occupare 3 centimetri in più in altezza. La Lumix GX7 è comunque più grande della GX1, è sia più alta che larga di 5 millimetri. L'ergonomia dell'impugnatura è eccellente, il profilo sporgente sfrutta al meglio lo spazio e agevola la presa. anche l'obiettivo più piccolo ha comunque un certo spessore, e questo particolare design del corpo, utilizza questa parte di spazio per creare un'impugnatura morbida, ben sagomata e comoda, anche per chi ha della mani grandi. Il corpo con l'obiettivo di base ha un peso di 500gr, non è certo leggerissima, soprattutto a causa della struttura in lega, ma utilizzabile comunque anche con una mano sola, grazie alla sua ottima ergonomia.
Il displayIl display ha circa un milione di punti ed è un'unità da tre pollici. La risoluzione è adeguata e i colori risultano essere molto ricchi e fedeli. È possibile anche eseguire una taratura per contrasto, tinta e saturazione. La caratteristica davvero interessante del display è il fatto di essere basculante. Può essere inclinato fino a 45 gradi verso il basso, o verso l'alto di 90 gradi e il meccanismo è decisamente fluido e preciso. La motivazione di questa scelta è tutta da ricercare nello popolarità acquisita dagli immancabili selfie.
Basculante per SelfieUn display mobile permette di fare dei selfie da moltissime angolature diverse. Grazie alla Lumix GX7 potremo vedere selfie originali e creativi, al posto dei soliti autoritratti dall'aspetto piatto. Chi ricerca il selfie perfetto può anche sfruttare le modalità software pensate proprio per questo tipo di foto: il Soft Skin rende la pelle priva di imperfezioni, lo Slimming Mode fa risultare il volto più longilineo e snello, il Defocus realizza un piacevole effetto artistico andando a sfocare lo sfondo. [youtube http://youtu.be/6vooI9cebjY]
Touch ScreenIl display è di tipo touch screen, come è ormai per i diversi modelli di Panasonic, le varie funzioni messe a disposizione, e i menu a video, possono essere controllati in modo rapido e semplice utilizzando le dita. La finitura del display è piuttosto lucida e i riflessi solari dovuti a luce intensa potrebbero creare molto fastidio, tuttavia c'è il mirino, che corre in nostro soccorso quando non è possibile vedere nitidamente l'immagine sul display.
Video e FotoOltre a fare ottime foto, il minimo che ci si aspetta da una macchina fotografica, la Lumix GX7 permette di realizzare anche riprese di qualità eccellente. I video ottenuti sono in Full-HD con audio in stereo. L'FPS nd arriva fino a 60, è possibile comunque realizzare video, anche con i tipici valori di 24, 25 e 30 fps. L'AF è disponibile sia singolo che continuo e c'è ampia scelta per quanto riguarda le modalità di esposizione. Le due ghiere posizionate sulla parte frontale, e sul retro del corpo macchina, permettono di regolare separatamente ombre e luci in tempo reale, oltre a variare l'apertura del diaframma e ti tempi di scatto ed esposizione.
ConnettivitàLa Panasonic Lumix GX7 mette a disposizione la connessione wireless via WiFi, ma no solo, è infatti disponibile anche l'NFC. In questo modo, anche in assenza di connessione wireless, è possibile avere una comunicazione diretta con i dispositivi compatibili. È possibile, ad esempio, comunicare direttamente con le app specifiche per tablet e smartphone Android e iOs, per ricevere immediatamente gli scatti realizzati e condividere le immagini in rete.
Prezzo e disponibilitàIl lancio sul mercato è atteso per Marzo 2015, il prezzo si aggirerà intorno ai 560 euro
