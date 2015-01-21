Home Mobile WhatsApp anche sul desktop

WhatsApp anche sul desktop

di Redazione 21/01/2015

Se siete uno dei 600.000.000 di utenti che utilizzano WhatsApp e vorreste poter scambiare messaggi non solo attraverso il cellulare ma anche dal vostro pc mentre magari siete in ufficio davanti al monitor, sappiate che oggi potete farlo. WhatsApp esce infatti dai confini degli Smartphone e arriva anche sui normali pc da tavolo e portatili. A dire il vero non si tratta di una vera applicazione nativa ma di una WebApp che gira solo e soltanto sul browser Chrome. Se le vostre dita stanno già fremendo dalla voglia di scrivere il primo messaggio su WhatsApp attraverso il browser invece che attraverso il telefonino, l'indirizzo giusto per voi è https://web.whatsapp.com/ Per loggarvi dovrete scansionare il codice a barre che vi sarà proposto sullo schermo. L'operazione è molto semplice e le istruzioni per i vari sistemi operativi sono disponibili in basso nella schermata iniziale. Il resto è abbastanza intuitivo, una volta loggati, avrete a disposizione una comoda interfaccia Web e potrete anche attivare le classiche notifiche di chrome sul desktop per essere avvisati dell'arrivo di nuovi messaggi.