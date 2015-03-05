Nvidia Shield "superconsole" da salotto

C'è un'altra console sul mercato e fa decisamente sul serio. È stata presentata alla Game Developer Conference di San Francisco mentre tutta l'Europa aveva gli occhi puntati sul Mobile World Congress di Barcellona ma ha conquistato ugualmente già un posto rilevante nella classifica dei prodotti più gettonati del momento. Si chiama "Shield" ed è la nuova console di Nvidia basata su sistema operativo Android. Ha l'aspetto di una scatola nera con alcuni rilievi triangoli e inserti che si illuminano di verde a renderla più futuristica e tecnologica. Potrebbe stare tranquillamente in un salotto, in uno studio o comunque in una stanza elegante. Ed è in effetti NVidia presenta il suo nuovo giocattolo come un "supercomputer da salotto". Nvidia Shield nasce con l'obiettivo di riunire in un solo oggetto un media center, una console un computer, anche se chiaramente il gaming è il settore trainante. Sotto l'elegante veste nera batte un processore Tegra X1 con otto core 64 bit e una GPU Maxwell con 256 core. In altre parole abbastanza per far girare in modo fluido uno qualunque fra i 50 titoli Android già disponibili al lancio. Non si tratta di giochetti qualunque ma nell'elenco compaiono giochi come Doom 3 BFG Edition, Resident Evil 5, Crysis 3 e Metal Gear Rising: Revengenance tanto per citarne qualcuno. Nvidia Shield potrà contare su una piattaforma di distribuzione in streaming denominata GRID. Attraverso GRID si potranno giocare ulteriori titoli in streaming. Ovviamente poiché stiamo parlando di un'architettura basata su sistema operativo Android, sarà possibile anche visualizzare video su youtube, utilizzare spotify o le altre applicazioni tipicamente compatibili con il sistema operativo. Nvidia Shield supporta la riproduzione di contenuti su schermi 4k garantita dala potenza del processore Tegra X1. Il costo sarà abbastanza accessibile, dovrebbe aggirarsi intorno ai 199$, arriverà nei negozi a partire dal mese di Maggio

