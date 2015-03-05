EA chiude Maxis Emeryville lo studio di SimCity e The Sims

Well it was a fun 12 years, but it's time to turn off the lights and put the key under the door. #RIPMaxisEmeryville — Guillaume Pierre (@MaxisGuillaume) 4 Marzo 2015

By By Maxis: lo studio che ha dato i natali a Simcity e The Sims non esiste più. Electronics Art ha confermato oggi che Maxis Emeryville verrà chiuso definitivamente, le persone che fino ad ora hanno lavorato nello studio verranno riallocate presso gli uffici di Redwood Shores in California: Salt Lake City, Helsinki e Melbourne in Australia. La notizia è stata annuniciata su twitter da Guillaume Pierre designer e autore presso Maxis:Successivamente è arrivata la conferma di EA attraverso una breve dichiarazione "Attualmente stiamo consolidando lo sviluppo delle proprietà intellettuali di Maxis nei nostri studi di Redwood Shores, Salt Lake City, Helsinki e Melbourne, mentre chiuderemo la nostra sede di Emeryville. Maxis continuerà a supportare e sviluppare nuove esperienze per i giocatori di The Sims e SimCity, mentre espandiamo i nostri franchise su nuove piattafome e sviluppiamo nuove proprietà intellettuale cross-platform. Questi cambiamenti non avranno nessun impatto sui nostri piani per The Sims. I giocatori continueranno ad arrichirsi con nuove esperienze in The Sims 4, con il nostro primo expansion pack in arrivo e una lista completa di aggiornamenti e nuovi contenuti in cantiere. Tutti gli impiegati che sono coinvolti in questo cambiamento avranno la possibiltà di valutare nuove posizioni all'interno di Maxis o in EA. Per coloro che hanno intenzione di abbandonare EA, siamo pronti a garantire la migliore transizione possibile verso una nuova carriera lavorativa" Fondata nel 1987 da Will Wright, Maxis ha conquistato le luci della ribalta grazie alla progettazione di SimCity, gioco storico sul quale i quarantenni di oggi hanno sacrificato ore di studio, sport e vita all'aria aperta quando erano dei giovani virgulti. Nel 2013 Maxis ha rilasciato una nuova versione di SimCity che è stata afflitta da problemi di ogni genere. Proprio i risultati non brillanti di questa nuova versione di SimCity e un accoglienza non particolarmente calorosa di The Sims 4 potrebbero essere fra le cause della chiusura di Maxis Emeryville.