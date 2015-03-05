Home Apple iPad Pro: produzione rinviata, avrà porta Usb?

di Redazione 05/03/2015

Apple è costretta a rinviare la produzione di iPad Pro, il tablet con il “maxischermo” tanto atteso dai fan della 'Mela'. A rendere pubblica la notizia è l’agenzia Bloomberg, che cita fonti secondo le quali lo slittamento della produzione, che inevitabilmente costringerà al rinvio anche della commercializzazione, è dovuto ad alcuni ritardi nelle forniture di componenti. I primi esemplari di iPad Pro, dunque, saranno assemblati a partire dal mese di settembre e finiranno sul mercato presumibilmente a fine 2015. Le previsioni, invece, parlavano di produzione nel primo trimestre dell’anno ed immissione sul mercato per l’estate. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate dal Wall Street Journal, l’iPad Pro avrà uno schermo da 12,9 pollici e potrebbe integrare anche una porta Usb 3.0. I puristi Apple probabilmente storceranno il naso, ma con questa mossa la ‘Mela’ punta a prendere quella fetta di mercato che ha in passato “evitato” iPad propendendo per altri tablet, proprio per la mancanza della connessione standard che consente di collegare alla “tavoletta” tastiera, mouse, hard disk esterni, pen drive etc. Tre criticità che si stanno affrontando in Apple, anche quella relativa ai tempi di ricarica: viste le dimensioni “maxi”, bisognerà trovare un modo per ricaricare iPad Pro velocemente. Sempre il Wall Street Hournal, riporta poi alcune indiscrezioni in merito al MacBook Air da 12 pollici: il lancio dovrebbe arrivare durante la WWDC, la conferenza per gli sviluppatori in programma nel prossimo mese di giugno. Alcuni siti e blog tematici americani, avevano ipotizzato il lancio già il prossimo 9 marco, quando la ‘Mela’ toglierà ufficialmente i veli ad Apple Watch. Ci sarà ancora da attendere, ma l’attesa prolungata potrebbe essere foriera di ulteriori e gradite novità per gli utenti. Dopo il record di vendite del 2014, anno nel quale Apple ha superato Samsung nella vendita di smartphone, a Cupertino sono pronti a sbancare anche nel 2015.