Meteo in tempo reale dove e quando vogliamo

“Soyez au bon endroit au bon moment”: “siate al posto giusto nel momento giusto”, questo il messaggio che sintetizza la mission dell’azienda francese che ha messo a punto Wezr, il sensore che permette di controllare il tempo. Questo non significa che potrete fare un salto nel passato o sbirciare sul futuro, ma ottimizzare le vostre prestazioni e i vostri allenamenti, se siete sportivi, oppure organizzare con tranquillità qualsiasi attività, anche se non lo siete: trattasi infatti di tempo meteorologico! Wezr, presentato al Pepcom 2015 , è in grado di misurare la temperatura, la pressione atmosferica e il tasso di umidità. Questi dati vengono poi trasferiti via bluetooth e utilizzati per correggere e aggiornare le previsioni in tempo reale e per le ore successive, con la massima precisione. In questo modo potremo sapere che tempo farà nel giro di mezzora, anche in un punto distante dalla posizione in cui ci troviamo. Vi sarà capitato sicuramente di ridisegnare i vostri itinerari di viaggio o anche una semplice giornata programmata al mare o in montagna per colpa delle informazioni meteo. Leggiamo o sentiamo che ci sarà bel tempo e puntualmente piove e viceversa! Finalmente basterà cliccare sulla mappa e si visualizzerà l’evoluzione delle condizioni meteo, specifiche per il luogo selezionato, ogni cinque minuti. Il sensore è associato alle applicazioni Wezr del tutto gratuite, disponibili sia per dispositivi Android che iOS, che da sole, invece, se Werz non è collegato, forniscono delle previsioni metereologiche standard. Wezr è un dispositivo a basso consumo energetico con una batteria che dovrebbe durare più di un anno. Per il momento, però, funziona solo a livello locale. Il prototipo, infatti, è alla ricerca di sostenitori per entrare nella fase di produzione. Chi vuole, per il momento può dare il suo contributo al team, lasciando senza impegno la propria mail su http://www.wezr.co/.