Huawei Mediapad X2 tablet piccolo e potente
di Redazione
04/03/2015
Sottile e potente: niente male!Il MediaPad X2 va a sostituire l’X1, mantenendo inalterate le dimensioni del display, ovvero 7”, che in questo nuovo modello utilizza un pannello IPS con risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel (Full HD). Lo spessore è limitato a soli 7,2 millimetri, ma nonostante ciò questo tablet utilizza un processore ad otto core HiSilicon Kirin 930 da 2GHz e compatibile con i 64 bit, ed un processore grafico Mali-T628. La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 13 megapixel, mentre quella anteriore si limita a 5 megapixel, comunque sopra la media. Per quanto riguarda la dotazione di memoria, lo Huawei MediaPad X2 sarà venduto in due configurazioni: una con 2GB di RAM e 16GB di memoria di storage, ed una con 3GB di RAM e 32GB di memoria di Storage. In entrambi i casi è possibile espandere ulteriormente la memoria utilizzando schede MicroSD. Per finire, ricordiamo che il tablet oltre a telefonare potrà navigare in Internet utilizzando la veloce rete 4G, e che il sistema operativo utilizzato è Android 5.0. Al momento non ci sono informazioni circa la data di commercializzazione e il costo.
