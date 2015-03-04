Home Mobile Huawei Mediapad X2 tablet piccolo e potente

di Redazione 04/03/2015

I tablet da 7 pollici con funzioni telefoniche sono sempre più apprezzati dal mercato. In questo segmento, sta facendosi strada anche il produttore cinese Huawei, che al Mobile World Congress ha presentato il nuovo MediaPad X2, un device sicuramente piccolo, ma non per questo poco potente. Sottile e potente: niente male! Il MediaPad X2 va a sostituire l’X1, mantenendo inalterate le dimensioni del display, ovvero 7”, che in questo nuovo modello utilizza un pannello IPS con risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel (Full HD). Lo spessore è limitato a soli 7,2 millimetri, ma nonostante ciò questo tablet utilizza un processore ad otto core HiSilicon Kirin 930 da 2GHz e compatibile con i 64 bit, ed un processore grafico Mali-T628. La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 13 megapixel, mentre quella anteriore si limita a 5 megapixel, comunque sopra la media. Per quanto riguarda la dotazione di memoria, lo Huawei MediaPad X2 sarà venduto in due configurazioni: una con 2GB di RAM e 16GB di memoria di storage, ed una con 3GB di RAM e 32GB di memoria di Storage. In entrambi i casi è possibile espandere ulteriormente la memoria utilizzando schede MicroSD. Per finire, ricordiamo che il tablet oltre a telefonare potrà navigare in Internet utilizzando la veloce rete 4G, e che il sistema operativo utilizzato è Android 5.0. Al momento non ci sono informazioni circa la data di commercializzazione e il costo.