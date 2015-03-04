Blackberry Leap: nuovo smartphone, vecchio design
di Redazione
04/03/2015
In media stat virtus?Il BlackBerry Leap è uno smartphone che punta a piacere a coloro che in uno smartphone badano soprattutto al giusto mix tra funzioni, tecnologia e costi, senza badare troppo al resto. Il display touch ha una diagonale utile di 5 pollici ed una risoluzione di 1.280 x 720 pixel, il processore è un Qualcomm SnapDragon S4 Plus (dual core da 1,5 GHz), affiancato da 2GB di memoria RAM e 16GB di memoria per dati e applicazioni, che può essere espansa fino a 128GB utilizzando una scheda MicroSD. Sul dorso troviamo una fotocamera da 8 megapixel con flash LED e zoom digitale 5x, capace di registrare video in Full HD, mentre la fotocamera frontale ha un sensore da soli 2 megapixel, comunque più che sufficiente per i selfie. Una configurazione hardware nella media, quindi, ma più che sufficiente per far funzionare fluidamente BlackBerry OS 10.3.1, che offre le consuete app per l’utilizzo dell’email e la sicurezza, ed è compatibile con le applicazioni Android. Grazie alla batteria da 2.800 mAh l’autonomia dovrebbe superare le 24 ore con un utilizzo misto; peccato che questa non sia removibile. Lo smartphone, che sarà disponibile a partire da aprile ad un costo di 275 dollari, lascia un po’ l’amaro in bocca. Probabilmente piacerà ai fan di BlackBerry, ma non riuscirà ad attirare nuovi utenti, un po’ per l’hardware utilizzato, un po’ per il design: con i suoi 9,5 millimetri di spessore e i 170 grammi di peso, non è decisamente una sottiletta.
Articolo Precedente
Huawei Mediapad X2 tablet piccolo e potente
Articolo Successivo
Runcible l'Anti-Smartphone rotondo da taschino
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020