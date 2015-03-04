Home Mobile Blackberry Leap: nuovo smartphone, vecchio design

Blackberry Leap: nuovo smartphone, vecchio design

di Redazione 04/03/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Blackberry torna a presentare uno smartphone e lo fa lanciando al Mobile World Congress il Leap, un dispositivo del quale erano già trapelate delle immagini qualche giorno fa. Peccato che non riesca ad ottenere quell’effetto “WOW” che sarebbe necessario per riguadagnare le quote di mercato perse. In media stat virtus? Il BlackBerry Leap è uno smartphone che punta a piacere a coloro che in uno smartphone badano soprattutto al giusto mix tra funzioni, tecnologia e costi, senza badare troppo al resto. Il display touch ha una diagonale utile di 5 pollici ed una risoluzione di 1.280 x 720 pixel, il processore è un Qualcomm SnapDragon S4 Plus (dual core da 1,5 GHz), affiancato da 2GB di memoria RAM e 16GB di memoria per dati e applicazioni, che può essere espansa fino a 128GB utilizzando una scheda MicroSD. Sul dorso troviamo una fotocamera da 8 megapixel con flash LED e zoom digitale 5x, capace di registrare video in Full HD, mentre la fotocamera frontale ha un sensore da soli 2 megapixel, comunque più che sufficiente per i selfie. Una configurazione hardware nella media, quindi, ma più che sufficiente per far funzionare fluidamente BlackBerry OS 10.3.1, che offre le consuete app per l’utilizzo dell’email e la sicurezza, ed è compatibile con le applicazioni Android. Grazie alla batteria da 2.800 mAh l’autonomia dovrebbe superare le 24 ore con un utilizzo misto; peccato che questa non sia removibile. Lo smartphone, che sarà disponibile a partire da aprile ad un costo di 275 dollari, lascia un po’ l’amaro in bocca. Probabilmente piacerà ai fan di BlackBerry, ma non riuscirà ad attirare nuovi utenti, un po’ per l’hardware utilizzato, un po’ per il design: con i suoi 9,5 millimetri di spessore e i 170 grammi di peso, non è decisamente una sottiletta.