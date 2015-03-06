Upp il caricabatteria a idrogeno che non ha bisogno di corrente
Siamo tutti schiavi del caricabatteria, dobbiamo ammetterlo. Soprattutto fuori casa, nei momenti più impensati leggiamo comparire sui nostri smartphone e tablet il messaggio “batteria scarica o low battery” e per alcuni secondi il nostro sistema nervoso si ferma sulla domanda: “E ora come faccio? Per questo hanno inventato i portable charger e i power bank, ma di fondo il problema permane. Infatti, questo tipo di alimentatori hanno necessità di essere ricaricati per poter poi generare energia in autonomia e alla fine ce ne dimentichiamo, rimanendo comunque a secco. La svolta arriva da Intelligent Energy che ha presentato al Pepcom 2015 Upp, il primo carica batteria che si ricarica da solo composto da una fuel cell, una cella a combustibile e una cartuccia di idrogeno che permette di generare energia senza bisogno di essere pre-ricaricata. In aggiunta, la tecnologia delle nanoparticelle e i materiali impiegati garantiscono la potenza necessaria per stare al passo con i ritmi quotidiani, rigorosi e frenetici, di ciascuno di noi. Il tutto avviene collegando il dispositivo ad Upp. Ma come fare a sapere se la cartuccia si esaurisce e in caso dove andare a comprarla? Per questo c’è Upp App, l’App che vi aggiorna sul livello di carica a disposizione e le statistiche sull’energia possono essere monitorate attraverso un grafico dettagliato. La mappa interattiva, invece, permette di cercare il punto vendita più vicino a voi per rifornirvi. Potete portare Upp sempre con voi, ovunque, anche in aereo. Quando la vostra batteria sarà full, Upp entrerà in modalità di auto off, perciò non ci saranno sprechi. Il costo può variare dai 150 ai 200$ e comprende la fuel cell e una cartuccia di idrogeno, che garantisce la copertura per una settimana, ma ha una durata media di nove anni circa. Il refill semplice e immediato, costa, invece, intorno ai 6$. Pesa in tutto 620 grammi, ma varrà la pena rinunciare a qualcos’altro e portarselo sempre dietro!
