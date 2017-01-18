NVIDIA Shield Android TV 2017, la nuova frontiera del gaming in streaming
di Redazione
18/01/2017
NVIDIA inizia il nuovo anno con la presentazione della sua nuova console Nvidia Shield Android TV al CES 2017, rendendola disponibile all’acquisto. Vediamo nel dettaglio le principali caratteristiche di questa console da salotto pensata per il gaming in streaming. https://www.youtube.com/watch?v=zgLoq-3kYP8
NVIDIA Shield Android TV 2017 - la console per il gaming in streamingNVIDIA Shield Android TV 2017 è la versione migliorata del suo precedente modello di console. Rimane invariata l’estetica e il nome ma cambia sensibilmente i comparto tecnico con importanti migliorie dedicate alle nuove tecnologie e ai nuovi standard. Caratteristiche tecniche:
- CPU: NVIDIA Tegra X1 con GPU Maxwell a 256 core
- RAM: 3 GB
- Memoria interna: 16 / 512 GB, espandibile (via USB 3.0)
- Connettività: Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5 GHz), Bluetooth 4.1, Gigabit Ethernet, HDMI 2.0b con supporto HDCP 2.2 e CEC, due USB 3.0
- Risoluzioni video supportate: 4K HDR fino a 60fps (H.265/HEVC, VP8, VP9, H.264, MPEG1/2), 1080p@60fps (H.263, MJPEG, MPEG4, WMV9/VC1)
- Formati contenitore: Xvid/ DivX/ASF/AVI/MKV/MOV/M2TS/MPEG-TS/MP4/WEB-M
- Audio: Dolby Atmos e DTS-X, High-resolution audio playback fino a 24-bit/192 kHz via HDMI e USB
- OS: Android TV basata su Nougat
