Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

NVIDIA Shield Android TV 2017, la nuova frontiera del gaming in streaming

Redazione Avatar

di Redazione

18/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
NVIDIA Shield Android TV 2017, la nuova frontiera del gaming in streaming
NVIDIA inizia il nuovo anno con la presentazione della sua nuova console Nvidia Shield Android TV al CES 2017, rendendola disponibile all’acquisto. Vediamo nel dettaglio le principali caratteristiche di questa console da salotto pensata per il gaming in streaming. https://www.youtube.com/watch?v=zgLoq-3kYP8

NVIDIA Shield Android TV 2017 - la console per il gaming in streaming

NVIDIA Shield Android TV 2017 è la versione migliorata del suo precedente modello di console. Rimane invariata l’estetica e il nome ma cambia sensibilmente i comparto tecnico con importanti migliorie dedicate alle nuove tecnologie e ai nuovi standard. Caratteristiche tecniche:
  • CPU: NVIDIA Tegra X1 con GPU Maxwell a 256 core
  • RAM: 3 GB
  • Memoria interna: 16 / 512 GB, espandibile (via USB 3.0)
  • Connettività: Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5 GHz), Bluetooth 4.1, Gigabit Ethernet, HDMI 2.0b con supporto HDCP 2.2 e CEC, due USB 3.0
  • Risoluzioni video supportate: 4K HDR fino a 60fps (H.265/HEVC, VP8, VP9, H.264, MPEG1/2), 1080p@60fps (H.263, MJPEG, MPEG4, WMV9/VC1)
  • Formati contenitore: Xvid/ DivX/ASF/AVI/MKV/MOV/M2TS/MPEG-TS/MP4/WEB-M
  • Audio: Dolby Atmos e DTS-X, High-resolution audio playback fino a 24-bit/192 kHz via HDMI e USB
  • OS: Android TV basata su Nougat
https://www.youtube.com/watch?v=uFUaFWE77no La nuova versione di NVIDIA Shield Tv si rivela essere la console migliore e più completa per chi desidera una console per il gaming e l’intrattenimento in salotto. La console offre la compatibilità alla risoluzione 4K e HDR per le principali app come Netflix, YouTube e Google Play Movies. Per quanto riguarda il gaming, NVIDIA SHIELD TV può vantare una ricca libreria di giochi grazie alla piattaforma GEForce Now che permette lo streaming di gioco a 1080p e 60fps da una GeForce GTX 1080p. Nvidia Shield Android TV è acquistabile in Italia dal 16 gennaio 2017 al prezzo di 229,99€. La versione di SHIELD TV Pro con HD da 500 GB sarà invece disponibile verso fine mese completa di controller, telecomando con jack per cuffie e 500GB di storage. Il nuovo controller è in vendita anche separatamente al prezzo di 69,99 €.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Raspberry Pi Compute Module 3: arriva l'annuncio ufficiale

Articolo Successivo

Vivi il Salento: ecco le 5 migliori app che ti aiuteranno a vivere al meglio la tua vacanza

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

3 motivi per acquistare un tablet (e 3 per non farlo)

3 motivi per acquistare un tablet (e 3 per non farlo)

11/01/2021

Quali consumabili scegliere per la massima convenienza?

Quali consumabili scegliere per la massima convenienza?

16/11/2019

Dove comprare il toner per stampante

Dove comprare il toner per stampante

24/05/2019