NVIDIA Shield Android TV 2017, la nuova frontiera del gaming in streaming

NVIDIA Shield Android TV 2017 - la console per il gaming in streaming

CPU: NVIDIA Tegra X1 con GPU Maxwell a 256 core

RAM: 3 GB

Memoria interna: 16 / 512 GB, espandibile (via USB 3.0)

Connettività: Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5 GHz), Bluetooth 4.1, Gigabit Ethernet, HDMI 2.0b con supporto HDCP 2.2 e CEC, due USB 3.0

Risoluzioni video supportate: 4K HDR fino a 60fps (H.265/HEVC, VP8, VP9, H.264, MPEG1/2), 1080p@60fps (H.263, MJPEG, MPEG4, WMV9/VC1)

Formati contenitore: Xvid/ DivX/ASF/AVI/MKV/MOV/M2TS/MPEG-TS/MP4/WEB-M

Audio: Dolby Atmos e DTS-X, High-resolution audio playback fino a 24-bit/192 kHz via HDMI e USB

OS: Android TV basata su Nougat

NVIDIA inizia il nuovo anno con la presentazione della sua, rendendola disponibile all’acquisto. Vediamo nel dettaglio le principali caratteristiche di questa console da salotto pensata per il gaming in streaming. https://www.youtube.com/watch?v=zgLoq-3kYP8NVIDIA Shield Android TV 2017 è laRimane invariata l’estetica e il nome ma cambia sensibilmente i comparto tecnico con importanti migliorie dedicate alle nuove tecnologie e ai nuovi standard.https://www.youtube.com/watch?v=uFUaFWE77no La nuova versione di NVIDIA Shield Tv si rivela essere la console migliore e più completa per chi desidera una console per il. La console offre la compatibilità allaper le principali app come Netflix, YouTube e Google Play Movies. Per quanto riguarda il gaming, NVIDIA SHIELD TV può vantare una ricca libreria di giochi grazie alla piattaforma GEForce Now che permette loNvidia Shield Android TV è acquistabile in Italia dal 16 gennaio 2017 al prezzo di 229,99€. La versione dicon HD da 500 GB sarà invece disponibile verso fine mese completa di controller, telecomando con jack per cuffie e 500GB di storage. Il nuovo controller è in vendita anche separatamente al prezzo di