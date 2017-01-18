Vivi il Salento: ecco le 5 migliori app che ti aiuteranno a vivere al meglio la tua vacanza
di Redazione
18/01/2017
Per la tua vacanza in Salento puoi scegliere di muoverti grazie al sostegno di numerosi tipi di applicazioni che possono fare in modo che il tuo viaggio sia più facile, almeno da un punto di vista logistico e anche per non perdere nessun appuntamento della ricca movida salentina. Grazie agli amici di Nelsalento.com, sito sulle Vacanze Salento, abbiamo selezionato le migliori applicazioni che permettono di scegliere itinerari e percorsi turistici da seguire nel Salento mettendo anche a disposizione delle guide per raggiungere magari delle città pugliesi vicine. Sono anche disponibili delle guide che parlano di determinate città ed anche alcune applicazioni che invece mettono a disposizione una rete di informazioni turistiche che possono dare dei preziosi consigli, su dove dormire e dove mangiare, o dove scoprire usanze e tradizioni della cultura salentina. Secondo la stima di Google, le applicazioni più scaricate e più seguite che riguardano le vacanze in Salento sono Scelgo Salento, 365 giorni nel Salento, Coupon Salento, Case Salento e Wibly Salento. Scopriamole insieme. L'applicazione Scelgo Salento è valutata 4.1 dagli utenti dell'App Store. Si tratta di un'app dedicata al territorio salentino che permette di scovare eventi locali, strutture ricettive ma anche tutti i punti di interesse di questo fantastico territorio ed è possibile, poi, ricevere direttamente gli aggiornamenti sui loro programmi sul proprio smartphone. Si tratta di un'app gratuita, disponibile su App Store e che mette a disposizione tutto il meglio che riguarda le città di Otranto, Porto Cesareo, Santa Maria di Leuca, Gallipoli e dintorni. Questa applicazione è arrivata già alla sua terza versione ed è stata scaricata da tanti turisti. Uno dei migliori punti a favore di questa applicazione è la possibilità di scovare, oltre alla storia dei luoghi del Salento, anche i pacchetti turistici messi a disposizione da un tour operator locale. Per quanto concerne invece l'applicazione 365 giorni nel Salento si tratta di un App che ha ricevuto il punteggio 4.0 dagli utenti dell'App Store ed è ideale per chi vuole fare una vacanza in una struttura ricettiva esclusiva del territorio salentino. Questa applicazione mette infatti a disposizione un servizio per le spiagge in cui è possibile vedere in diretta la condizione del mare sulle spiagge più famose del Salento e permette agli utenti di scoprire gli eventi di alcuni locali del territorio, soprattutto ciò che viene organizzato nelle province di Taranto, Brindisi e Lecce, oltre a fornire indicazioni sulla posizione geografica e sul modo in cui è possibile spostarsi. Questa applicazione è gratuita ed è disponibile sia per iPhone, che per Android ed ovviamente si occupa di fornire informazioni per 365 giorni all'anno e non solo d'estate. Coupon Salento è un'altra famosa applicazione che riguarda il territorio salentino ed in particolare si occupa di fornire informazioni su sconti per tutto il territorio delle province di Brindisi Taranto e Lecce. Iscrivendosi a questa app è possibile ottenere fino al 90% di sconto in meno su prodotti di benessere oppure estetica, viaggi, weekend, tempo libero e ristoranti ed è possibile quindi acquistare, attraverso l'applicazione, questi sconti ed usufruire di fantastici servizi che possono essere utili non solo ai turisti, ma anche a chi vuole semplicemente vivere il territorio salentino nel miglior modo possibile, garantendosi il miglior prezzo per ogni tipo di servizio. Questa applicazione è stata valutata 4.1 dagli utenti in rete. Case Salento e Wibly Salento, sono due applicazioni che si occupano rispettivamente di trovare alloggi e di fornire informazioni turistiche a 360 gradi, nel secondo caso. Case Salento in particolare è stata valutata dagli utenti della rete e degli smartphone 3.0: è possibile che questo tipo di applicazione riuscirà a farvi trovare velocemente, al miglior prezzo disponibile un appartamento, oppure un altro tipo di alloggio, per vivere la vostra vacanza in Salento. Questa applicazione, che si occupa semplicemente di garantire l'incrocio tra domanda e offerta, riesce anche a dare delle valide informazioni per quanto riguarda le località turistiche, l'arte e i locali del territorio. Wibly Salento invece è un App che permette di trovare tutti i negozi della zona che hanno determinati tipi di offerta. Molto ben valutata dai turisti ed in generale da chi ne usufruisce sugli smartphone, l'app è stata valutata 4.9. Questa applicazione permette anche di scoprire quali sono le strutture ricettive del territorio salentino e mette a disposizione una selezione in cui vengono chiariti tutti gli eventi del territorio salentino durante l'anno, per non parlare del fatto che è in grado di fornire anche indicazioni stradali o su cosa fare per vivere a pieno regime la movida.
