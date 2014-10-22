La nuova Gmail si chiama InBox
Della nuova app per Gmail avevamo già parlato qui. Oggi tuttavia la nuova App per Gmail è comparsa in Google Play, si chiama InBox, e potete scaricarla direttamente dal vostro iPhone, telefonino Android o browser Chrome. Tuttavia per coloro che hanno fretta di provare le nuove funzionalità di InBox sappiate che attualmente l'app funziona solo su inviti. Per ottenere un invito potete scrivere a [email protected] oppure dovete rivolgervi a qualche amico che è già stato invitato e può a sua volta invitare voi. Attenzione, InBox non è Gmail, sostituirà quella che è oggi Gmail ma attualmente è un app separata, completamente nativa per tutti i sistemi supportati. Il primo segno distintivo è dunque la velocità. Immediatamente dopo avere installato InBox la sensazione è che il concetto di email sia totalmente rivoluzionato. Scompare la classica lista di messaggi per fare invece posto ad un tentativo di mostrare le informazione salienti di una email senza per questo dover visualizzare l'intero contenuto. Così ad esempio vengono mostrati gli allegati con una miniatura, le prime righe del corpo dell'email e ogni messaggio viene raggruppato sotto specifiche etichette in modo automatico in modo da poterlo classificare più facilmente. Anche informazioni come gli acquisti online o i biglietti aerei possono essere raggruppati in maniera adeguata. Altra possibilità interessante è quella di poter "freezare" la visualizzazione di un messaggio per poi chiedere di volerla visualizzare nuovamente ad un certo orario della giornata oppure addirittura in un certo luogo. C'è una maggiore integrazione con i promemoria che adesso possono essere gestiti direttamente da InBox e compaiono in una lista dedicata, con tanto di informazioni del telefono da chiamare o altre info collegate al promemoria. Il look è ovviamente quello di Material. InBox tenta di offrire un modo completamente diverso di gestire l'email. Non c'è traccia per ora del leak a cui avevamo accennato in questo articolo relativo all'integrazione con Outlook e Yahoo, ma sapremo dirvi di più a breve. [youtube http://youtu.be/bzNTjpUMOp4]
