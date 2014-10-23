Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Lo spazzolino da denti in abbonamento

Redazione Avatar

di Redazione

23/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
Lo spazzolino da denti in abbonamento
Goodwell, la compagnia che sta cercando di lanciare lo spazzolino da denti in abbonamento ha fatto questo tipo di ragionamento: ciascuno di noi cambia spazzolino con una grande frequenza, l'ideale sarebbe cambiarlo una volta al mese, ma le statistiche parlano di almeno 4 volte l'anno. Ciascuno di noi potrebbe cambiare spazzolino almeno 300 volte nella vita. Così perché non fornire uno spazzolino formato da una parte base abbastanza solida da poter durare tutta una vita e testine in abbonamento da fornire tutti i mesi? Così ha tirato fuori questo spazzolino "intelligente" costruito con materiali estremamente solidi ed esteticamente gradevoli, in più potete sottoscrivere un abbonamento al costo di 79$ l'anno attraverso il quale rivecerete comodamente a casa ogni mese una testina in carbonio. Attenzione, non è tutto, la parte fissa dello spazzolino può essere utilizzata come contenitore ad esempio come porta-pillole. La parte più tecnologica del progetto sta nel fatto che nello spazzolino è contenuto un sensore che raccoglie dati relativi all'utilizzo dello spazzolino e le manda ad un app che è in grado di effettuare le dovute statistiche sulle vostre abitudini di igiene orale e darvi dei consigli su come migliorare l'utilizzo dello spazzolino. Attualmente Goodwell sta cercando di raccogliere i fondi necessari per fare partire il progetto su Crowdsupply. Se volete potete già effettuare un ordine, abbonamento incluso, i primi 100 che effettueranno la prenotazione, si vedranno arrivare lo spazzolino magico prima di Natale. [vimeo http://player.vimeo.com/video/109155797]  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Bowers & Wilkins Speaker portatile Bluetooth dal fascino retrò

Articolo Successivo

La nuova Gmail si chiama InBox

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

30/09/2022

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

28/09/2022

Gli errori più comuni in materia di video editing

Gli errori più comuni in materia di video editing

12/08/2022