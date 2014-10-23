Home Gadget e Curiosità Lo spazzolino da denti in abbonamento

di Redazione 23/10/2014

Goodwell, la compagnia che sta cercando di lanciare lo spazzolino da denti in abbonamento ha fatto questo tipo di ragionamento: ciascuno di noi cambia spazzolino con una grande frequenza, l'ideale sarebbe cambiarlo una volta al mese, ma le statistiche parlano di almeno 4 volte l'anno. Ciascuno di noi potrebbe cambiare spazzolino almeno 300 volte nella vita. Così perché non fornire uno spazzolino formato da una parte base abbastanza solida da poter durare tutta una vita e testine in abbonamento da fornire tutti i mesi? Così ha tirato fuori questo spazzolino "intelligente" costruito con materiali estremamente solidi ed esteticamente gradevoli, in più potete sottoscrivere un abbonamento al costo di 79$ l'anno attraverso il quale rivecerete comodamente a casa ogni mese una testina in carbonio. Attenzione, non è tutto, la parte fissa dello spazzolino può essere utilizzata come contenitore ad esempio come porta-pillole. La parte più tecnologica del progetto sta nel fatto che nello spazzolino è contenuto un sensore che raccoglie dati relativi all'utilizzo dello spazzolino e le manda ad un app che è in grado di effettuare le dovute statistiche sulle vostre abitudini di igiene orale e darvi dei consigli su come migliorare l'utilizzo dello spazzolino. Attualmente Goodwell sta cercando di raccogliere i fondi necessari per fare partire il progetto su Crowdsupply. Se volete potete già effettuare un ordine, abbonamento incluso, i primi 100 che effettueranno la prenotazione, si vedranno arrivare lo spazzolino magico prima di Natale. [vimeo http://player.vimeo.com/video/109155797]