Bowers & Wilkins Speaker portatile Bluetooth dal fascino retrò

La nuova tendenza sembra quella di unire tecnologia ad un design retrò. Oppure non è una nuova tendenza ma un tentativo che da sempre il nuovo secolo fa nei confronti del secolo precedente.Così Bowers & Wilkins ha sviluppato questo bellissimo speaker portatile bluetooth dal design decisamente vicino alle splendide radio degli anni 70 e dalla tecnologia innegabilmente moderna. Il nome è T7. Prima di tutto adotta un sistema denominato "Micro Matrix" sviluppato appositamente per ridurre le vibrazioni ed ottenere un suono chiaro e pulito. Il suono dei bassi è particolarmente coinvolgente grazie ad una coppia di radiatori passivi progettati per avere una resa ottimale anche se installati in un apparecchio di dimensioni contenuti. La connettività bluetooth assicura di poter trasmettere suoni da qualunque apparecchiatura dotata della stessa tecnologia. In pratica la maggioranza degli smartphone, tablet, notebook possono essere utilizzati con lo speaker T7 di Bowers & Wilkins. La batteria dura quasi 18 ore, per cui può essere utilizzato abbondantemente in una scampagnata all'aria aperta o in qualsiasi altro contesto che richieda un lungo utilizzo. Al momento in cui scriviamo non è ancora disponibile il prezzo italiano. Il prezzo americano è di circa 350$, non pochi, è anche vero che il T7 ha un design spettacolare e un'ottima qualità per cui un prezzo non esattamente economico è del tutto giustificato
