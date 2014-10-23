Twitter butta via le password
di Redazione
23/10/2014
Twitter ha appena annunciato un nuovo sistema di gestione del login. Niente più password e username ma solo e semplicemente un numero di telefono. Il sistema si chiama Digits ed il funzionamento è semplice. Si inserisce il numero di telefono e si riceve un codice di conferma via SMS ed il gioco è fatto. E' sufficiente inserire il codice ricevuto e da quel momento in poi tutto sarà automatico. In realtà Digits non è legato al vostro account su twitter almeno per il momento, ma è un sistema messo a disposizione degli sviluppatori al fine di poterlo inserire all'interno delle loro App. In più Digit contiene una serie di funzionalità per trovare facilmente i propri amici e dunque a creare un grafo sociale. Non è una novità in tutto e per tutto, già What's app utilizza un sistema simile. Tuttavia è un tentativo di Twitter di offrire al mondo degli sviluppatori una serie di API comode da utilizzare all'interno delle proprie applicazioni e conquistare in questo modo una fetta di mercato anche se in modo indiretto sul terreno del mobile. In realtà Twitter ha qualcosa da farsi perdonare dagli sviluppatori. Alcuni non dimenticano che Twitter ha già cambiato diverse volte le proprie API costringendo i programmatori a riscrivere totalmente le proprie App. Tuttavia Digits sembra nascere con la precisa idea di tenere al centro del progetto proprio gli sviluppatori, se questi ultimi sapranno perdonare a Twitter alcune indecisioni del passato probabilmente il sistema avrà successo. Al momento del lancio ci sono già alcune applicazioni che hanno annunciato di voler utilizzare Digit: Fitstar, Resy, OneFootball su tutte
