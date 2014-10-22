Il registratore a cassetta è tornato ed è più moderno che mai!
di Redazione
22/10/2014
Signori e signori giù il cappello siamo davanti al registratore a cassetta. Ora, i più giovani storceranno il naso davanti a questa anticaglia, ma chi fra gli anni 70 e gli anni 80 ha vissuto l'età della ragione avrà già gli occhi lucidi. Le cassette erano belle con le loro copertine, il nastro e le rotelle. Era bello tenerle in mano, avvolgerle, tenerle ordinate nello scaffale con il dorso bene in vista. Il registratore a cassetta era lo strumento che ha fatto ballare, sognare, innamorare un'epoca. La novità è che il registratore a cassetta è tornato ed è più bello, moderno e contemporaneo che mai. Si tratta di un progetto bastato su Rasberry Pi, Spotify ed NFC. Wow praticamente un condensato di tecnologia moderna dentro una scatola dal design retrò fuori dal comune. Ci sono anche le cassette tali e quali a quelle che già conoscevamo. Ma il nastro è solo parte dell'estetica in realtà si tratta di super-moderne memorie digitali dotate di un tag NFC integrato. Per riempirle con la musica che volete è sufficiente usare Spotify e selezionare la musica che volete ascoltare sulle vostre amate cassette. Le cassette sono addirittura ascoltabili su tutti i due lati, proprio come accadeva un tempo. Anche i tasti, che riproducono in tutto e per tutto lo stile del vecchio registratore a cassetta, in realtà sono dei tasti digitali che comandano la vostra playlist esattamente come accadrebbe con un moderno player musicale. Naturalmente gli speaker sono reali e funzionano a meraviglia, anche se la qualità del suono è molto migliore di quella dei vecchi registratori a cassetta. Il progettista di questa meraviglia è un inglese dal none Matt Brailsford, attualmente non è noto se diventerà un progetto commerciale. Nel frattempo potete seguire le avventure di Matt Brailsford sul suo canale youtube [youtube http://youtu.be/dX4rxSc7nn0]
Articolo Precedente
La nuova Gmail si chiama InBox
Articolo Successivo
Un Homepod sostituirà la televisione?