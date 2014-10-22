Un Homepod sostituirà la televisione?
di Redazione
22/10/2014
Si chiama Keecker è un homepod e probabilmente potrebbe sostituire l'amata Televisione. Sì la buona vecchia TV che ipnotizzava le famiglie riunite in un caldo abbraccio sul divano di casa potrebbe andare in pensione o almeno trasformarsi radicalmente. Questo oggetto nuovo per il quale è stato coniato il nome "Homepod" potrebbe rappresentare il futuro dell'Home Entertainment. Il primo Homepod si chiama Keecker ed è attualmente un progetto su Kickstarter. Ha la forma di un uovo un sdraiato su un dorso piatto, si muove per casa evitando ogni ostacoli ed è dotato di un proiettore in grado di mostrare video e immagini su una qualunque parete con una dimensione esagerata e con una qualunque angolazione. Si collega alla solita App per Smartphone o Tablet e proietta i contenuti video che gli vengono trasmessi attraverso una connessione wireless. I campi d'applicazione sono infiniti. Potete usarlo in sala da pranzo per guardare la TV, ma anche muoverlo in giardino per mostrare agli ospiti l'ultimo video delle vacanze, oppure spostarlo in camera da letto dove amate fare fitness al mattino, oppure nello studio per proiettare su una parete le ultime slide del vostro entusiasmante lavoro. Naturalmente lo potete utilizzare anche per giocare oppure per cambiare colore alle mura domestiche, proiettando magari un tramonto, un cielo stellato oppure quel panorama che tanto vi rilassa. Non è tutto, Keecker è dotato di un impianto audio di tutto rispetto, per cui è completamente autonomo nel campo dell'Home Entertainment, ovunque lo piazzate farà il suo lavoro bene ed in completa armonia con l'ambiente che lo circonda. Infine Keecker è anche un guardiano, di fatto potete dare una sbirciatina a tutti gli ambienti della casa quando non ci siete, e con i suoi sensori misura il livello di anidride carbonica nell'aria, la temperatura e il livello di umidità. Non è facile definire Keecker e d'altra parte c'è una nuova parola per definre questo genere di oggetto ovvero "Homepod" un sistema avanzato per l'home entertaiment ed il controllo degli ambienti domestici
