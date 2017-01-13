Nintendo Switch in Italia dal 3 marzo: prezzo e giochi al lancio
13/01/2017
Nintendo Switch sarà ufficialmente in Italia a partire dal prossimo 3 marzo al prezzo di 329,99 euro. Ora c’è finalmente la comunicazione ufficiale da parte della casa nipponica, che ha anche confermato le indiscrezioni relative alla line-up di giochi che saranno già disponibili al lancio e quelli che invece arriveranno in seguito. La nuova console Nintendo rappresenta una soluzione ibrida che vuole arrivare laddove non vi è riuscita la Wii u: il cuore è quello di un dispositivo da salotto, ma al contempo almeno una parte di essa la si può portare con sé praticamente ovunque. Una scelta coraggiosa che solo il mercato dirà se sia stata corretta o azzardata. L’obiettivo è quello di fare nuovamente da spartiacque, così come avvenne già con la Wii, che spostò sostanzialmente la console dalla cameretta dei ragazzi al salotto. Wii u non è però riuscita a proseguire sulla stessa falsariga (solo 13 milioni di pezzi venduti), lasciando campo aperto sostanzialmente a PlayStation e Xbox. Nintendo Switch sarà una sorta di sfida finale per i giapponesi, che se dovessero fallire di nuovo si vedrebbero relegare al ruolo di comprimari “rassegnandosi” a sviluppare videogame con i propri personaggi da far girare su altre piattaforme. Pokémon Go e Super Mario Run, in questo senso, rappresentano due soluzioni riuscitissime. Con la nuova console si potrà giocare in salotto con la risoluzione di 1080, mentre portando a spasso il touch da 6,2 pollici si scende a 720. Una decisione presa per aumentare l’autonomia delle batterie, che promettono sei ore continuate di gioco, ma attenzione, perché molto dipenderà dal video game. Nel caso di Zelda, ad esempio, l’autonomia scenderà a 3 ore. Il gamepad include due Joy-Con che possono sia essere utilizzato in un unico corpo nella versione da salotto, sia liberati dal corpo principale per un uso in mobilità, anche separatamente.
Nintendo Switch: titoli di lancio e non soloAl lancio della console, saranno disponibili titoli come “1-2-Switch”, per il quale la tv non servirà nemmeno, ma anche le edizioni rinnovate e rivedute delle avventure di SuperMario e Zelda. E ancora, “Arms”, un videogame di combattimento in multiplayer, la versione Deluxe di “Mario Kart 8”, “Splatoon 2” e “Snipperclips” un puzzle game d’azione da giocare in cooperativa con gli amici. In seguito, in virtù degli accordi stipulati con importanti sviluppatori, saranno disponibili anche blasonati titoli di Activision, Electronic Arts (“Fifa”), Take 2 (“Nba”), Ubisoft… Per giocare si potranno collegare in modalità wireless fino a 8 console e inoltre sarà disponibile un servizio per i giochi online che inizialmente sarà gratuito.
