Samsung Galaxy C9 Pro, in arrivo in Europa?

Samsung Galaxy C9 Pro è il nuovo smartphone top gamma della linea Galaxy C
che la società sudcoreana aveva presentato ufficialmente lo scorso ottobre per il mercato cinese. Torniamo ora a parlare del nuovo dispositivo per via di alcune indiscrezioni che parlano di un'estensione dei mercati di vendita.
Galaxy C9 Pro ha ricevuto di recente la certificazione Wi-Fi dalla WiFi Alliance (WFA)
e si farebbe riferimento a una versione internazionale dello smartphone.
Samsung Galaxy C9 Pro, le specifiche tecniche:
La versione internazionale e europea di Samsung C9 Pro dovrebbe avere le stesse caratteristiche hardware del modello cinese. Samsung Galaxy C9 Pro è costituto da un corpo unibody in metallo e presenta un display da 6 pollici con
risoluzione FullHD (1080 x 1920 pixel, 367ppi). Viene alimentato dal chipset Snapdragon 653 di Qualcomm che include un processore octa-core - composto di quattro core ARM Cortex-A72 ad alto consumo e quattro core ARM Cortex-A53 - oltre alla GPU Adreno 510. Lo smartphone offre inoltre 6 GB di RAM
e 64GB di spazio di memoria interna espandibile tramite slot per scheda microSD.
https://www.youtube.com/watch?v=zr53cy1Oj8M
Qui di seguito le specifiche tecniche dettagliate:
Samsung Galaxy C9 Pro:
- Display 6'' Full HD (1080 x 1920 pixel) Super AMOLED
- Chipset Snapdragon 653,
- 6GB di RAM,
- Storage di 64GB,
- Memoria Espandibile: Micro SD Fino a 256 GB
- Fotocamere da 16MP e 16MP
- Batteria da 4,000mAh
- Sistema operativo: Android 6.0.1 Marshmallow
- Dimensioni: 162.9 x 80.7 x 6.9 mm
- Peso: 189 grammi
- Altro: WiFi, Bluetooth, GPS e LTE, jack audio da 3,5 millimetri, Porta USB Type-C, lettore di impronte digitali.
https://www.youtube.com/watch?v=JhzFzR7iSm8
Samsung Galaxy C9 Pro completa la linea Galaxy C al fianco di Galaxy C5 e Galaxy C7.
L’estensione dei mercati di vendita partirà con i seguenti paesi: Bangladesh, Cambogia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailandia, Malesia e Vietnam.
A seguire vi sarà probabilmente l’arrivo in Europa.
Per quanto riguarda il prezzo, si ipotizza un prezzo di listino di circa 450€
. Rimaniamo in ogni caso in attesa di ulteriori informazioni ufficiali da parte di Samsung.