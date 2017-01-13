Samsung Galaxy C9 Pro, in arrivo in Europa?

Samsung Galaxy C9 Pro:

Display 6'' Full HD (1080 x 1920 pixel) Super AMOLED

Chipset Snapdragon 653,

Display da 6 pollici 1080p,

6GB di RAM,

Storage di 64GB,

Memoria Espandibile: Micro SD Fino a 256 GB

Fotocamere da 16MP e 16MP

Batteria da 4,000mAh

Sistema operativo: Android 6.0.1 Marshmallow

Dimensioni: 162.9 x 80.7 x 6.9 mm

Peso: 189 grammi

Altro: WiFi, Bluetooth, GPS e LTE, jack audio da 3,5 millimetri, Porta USB Type-C, lettore di impronte digitali.

Samsung Galaxy C9 Pro è ilche la società sudcoreana aveva presentato ufficialmente lo scorso ottobre per il mercato cinese. Torniamo ora a parlare del nuovo dispositivo per via di alcune indiscrezioni che parlano diGalaxy C9 Pro ha ricevuto di recente lae si farebbe riferimento a una versione internazionale dello smartphone.La versione internazionale e europea di Samsung C9 Pro dovrebbe avere le stesse caratteristiche hardware del modello cinese. Samsung Galaxy C9 Pro è costituto da un corpo unibody in metallo e presenta unrisoluzione FullHD (1080 x 1920 pixel, 367ppi). Viene alimentato dal chipset Snapdragon 653 di Qualcomm che include un processore octa-core - composto di quattro core ARM Cortex-A72 ad alto consumo e quattro core ARM Cortex-A53 - oltre alla GPU Adreno 510. Lo smartphone offre inoltree 64GB di spazio di memoria interna espandibile tramite slot per scheda microSD. https://www.youtube.com/watch?v=zr53cy1Oj8M Qui di seguito le specifiche tecniche dettagliate:https://www.youtube.com/watch?v=JhzFzR7iSm8 Samsung Galaxy C9 Pro completa la linea Galaxy C al fianco diL’estensione dei mercati di vendita partirà con i seguenti paesi:A seguire vi sarà probabilmente l’arrivo in Europa. Per quanto riguarda il prezzo, si ipotizza un prezzo di listino di circa 450€. Rimaniamo in ogni caso in attesa di ulteriori informazioni ufficiali da parte di Samsung.