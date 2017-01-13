Caricamento...

Samsung Galaxy C9 Pro, in arrivo in Europa?

13/01/2017

Samsung Galaxy C9 Pro è il nuovo smartphone top gamma della linea Galaxy C che la società sudcoreana aveva presentato ufficialmente lo scorso ottobre per il mercato cinese. Torniamo ora a parlare del nuovo dispositivo per via di alcune indiscrezioni che parlano di un'estensione dei mercati di vendita. Galaxy C9 Pro ha ricevuto di recente la certificazione Wi-Fi dalla WiFi Alliance (WFA) e si farebbe riferimento a una versione internazionale dello smartphone. Samsung Galaxy C9 Pro, le specifiche tecniche: La versione internazionale e europea di Samsung C9 Pro dovrebbe avere le stesse caratteristiche hardware del modello cinese. Samsung Galaxy C9 Pro è costituto da un corpo unibody in metallo e presenta un display da 6 pollici con risoluzione FullHD (1080 x 1920 pixel, 367ppi). Viene alimentato dal chipset Snapdragon 653 di Qualcomm che include un processore octa-core - composto di quattro core ARM Cortex-A72 ad alto consumo e quattro core ARM Cortex-A53 - oltre alla GPU Adreno 510. Lo smartphone offre inoltre 6 GB di RAM e 64GB di spazio di memoria interna espandibile tramite slot per scheda microSD. https://www.youtube.com/watch?v=zr53cy1Oj8M Qui di seguito le specifiche tecniche dettagliate:

Samsung Galaxy C9 Pro:

  • Display 6'' Full HD (1080 x 1920 pixel) Super AMOLED
  • Chipset Snapdragon 653,
  • Display da 6 pollici 1080p,
  • 6GB di RAM,
  • Storage di 64GB,
  • Memoria Espandibile: Micro SD Fino a 256 GB
  • Fotocamere da 16MP e 16MP
  • Batteria da 4,000mAh
  • Sistema operativo: Android 6.0.1 Marshmallow
  • Dimensioni: 162.9 x 80.7 x 6.9 mm
  • Peso: 189 grammi
  • Altro: WiFi, Bluetooth, GPS e LTE,  jack audio da 3,5 millimetri, Porta USB Type-C, lettore di impronte digitali.
https://www.youtube.com/watch?v=JhzFzR7iSm8 Samsung Galaxy C9 Pro completa la linea Galaxy C al fianco di Galaxy C5 e Galaxy C7. L’estensione dei mercati di vendita partirà con i seguenti paesi: Bangladesh, Cambogia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailandia, Malesia e Vietnam. A seguire vi sarà probabilmente l’arrivo in Europa. Per quanto riguarda il prezzo, si ipotizza un prezzo di listino di circa 450€. Rimaniamo in ogni caso in attesa di ulteriori informazioni ufficiali da parte di Samsung.
