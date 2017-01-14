LG K10 pronto al lancio ecco il nuovo medio-gamma Android Nougat
di Redazione
14/01/2017
LG K10: Android Nougat Nativo e una buona predisposizione all'imagingL'OS installato, come abbiamo detto, è Android 7.0 Nougat, che ha ormai raggiunto molti smartphone (mid-end e top di gamma) più velocemente rispetto all'update Marshmallow dell'anno passato. La scelta di ricevere presto un update ci rivela la possibilità di utilizzare la modalità multiwindow dell'OS per consentire all'utente un uso più articolato del dispositivo, aprendo ad esempio due applicazioni contemporaneamente gestendo instant messaging e navigazione da browser nello stesso momento. LG K10 integra inoltre una batteria da 2800 mAh, che grazie alla modalità power saving nativa nell'OS permetterà ben più di un'automomia limitata a un solo giorno di utilizzo. Anche il comparto grafico è soddisfacente, essendo costituito dalla tradizionale accoppiata 13 megapixel (fotocamera posteriore) e 5 megapixel (fotocamera anteriore). L'obiettivo frontale è inoltre dotato di grandangolo, e chi ama gli autoscatti saprà di certo gestirlo al meglio. Il design è infine sottile e affusolato, molto peculiare per uno smartphone low-budget: per poterli provare in prima persona, non ci resta che attendere fino al prossimo Febbraio, momento in cui LG K10 sbarcherà anche in Italia pronto alle novità di Android Nougat.
