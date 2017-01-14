Home Mobile LG K10 pronto al lancio ecco il nuovo medio-gamma Android Nougat

di Redazione 14/01/2017

La "serie K" di LG è stata certamente una delle novità del recente Consumer Electronics Show 2017 più attese, con protagonisti i tre nuovi smartphone Android di fascia medio-bassa K4, K8 e K10 destinati ad un'utenza che, pur non avendo a disposizione un budget notevole, non vuole perdersi una buona esperienza multimediale a bordo di Android Nougat. Tra questi, in particolare, è LG K10 a catturare maggiore attenzione. Essendo il "maggiore" tra i 3 dispositivi, LG non ha badato a particolari compromessi in campo hardware, malgrado il prezzo del dispositivo sia al di sotto dei 200 Euro: stabilità e una certa fluidità d'uso sono comunque due delle sue caratteristiche più interessanti. Lo schermo 5,3 pollici è lievemente ricurvo, e riesce a dare origine ad un effetto 2,5 D che sicuramente influisce in maniera positiva sull'ergonomia, rendendo meno spigoloso il dispositivo. Le caratteristiche tecniche non sono ovviamente esaltanti per chi è abituato a performance top di gamma, tuttavia adatte ad un pubblico che naviga online e utilizza le principali applicazioni social: 2 GB RAM, 16 GB storage espandibile, e schermo con risoluzione HD. LG K10: Android Nougat Nativo e una buona predisposizione all'imaging L'OS installato, come abbiamo detto, è Android 7.0 Nougat, che ha ormai raggiunto molti smartphone (mid-end e top di gamma) più velocemente rispetto all'update Marshmallow dell'anno passato. La scelta di ricevere presto un update ci rivela la possibilità di utilizzare la modalità multiwindow dell'OS per consentire all'utente un uso più articolato del dispositivo, aprendo ad esempio due applicazioni contemporaneamente gestendo instant messaging e navigazione da browser nello stesso momento. LG K10 integra inoltre una batteria da 2800 mAh, che grazie alla modalità power saving nativa nell'OS permetterà ben più di un'automomia limitata a un solo giorno di utilizzo. Anche il comparto grafico è soddisfacente, essendo costituito dalla tradizionale accoppiata 13 megapixel (fotocamera posteriore) e 5 megapixel (fotocamera anteriore). L'obiettivo frontale è inoltre dotato di grandangolo, e chi ama gli autoscatti saprà di certo gestirlo al meglio. Il design è infine sottile e affusolato, molto peculiare per uno smartphone low-budget: per poterli provare in prima persona, non ci resta che attendere fino al prossimo Febbraio, momento in cui LG K10 sbarcherà anche in Italia pronto alle novità di Android Nougat.