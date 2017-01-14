L’introduzione di nuovi domini gTLD aprono nuovi scenari per il tuo sito web
14/01/2017
Molti provider italiani forniscono, tra i vari servizi offerti, le nuove estensioni gTLD che permettono di far comprendere, a primo impatto, all’utente che naviga il web chi sei e di cosa ti occupi. Con i gTLD si possono ottenere, quindi, indirizzi web specifici per la professione, il servizio o il prodotto che si offre, rendendo il tuo sito web più facile sia da ricordare che da trovare online, giocando a favore della tua brand reputation. L’importanza del nome dominio per la SEO La scelta del nome del dominio è uno dei primi passi da fare in seguito alla pianificazione di una strategia di Web Marketing e delle azioni SEO da adottare, in quanto grazie ad esso sarà più facile per l’utente e per Google identificare il tipo di attività, servizio o prodotto che l’azienda offre al mercato. Tra gli aspetti SEO da tenere in considerazione nella scelta di un nome di dominio che rispecchi la realtà aziendale, ma che al contempo sia facilmente indicizzabile all’interno dei motori di ricerca vi è sicuramente quello di utilizzare per la sua ideazione tecniche di rankability, ovvero una combinazione di tecniche SEO, branding e marketing. Solitamente la combinazione avviene tra un termine generico e una parola chiave e ciò comporta un valore SEO intrinseco, in quanto gli utenti saranno spinti a usare le parole chiave direttamente nei link. Al di là di quelli che possono essere i migliori accorgimenti da usare nella scelta di un nome dominio, quello che ci preme sottolineare è l’importanza di un nome dominio chiaro, semplice da ricordare e che descriva al meglio l’attività svolta dall’azienda, per contribuire nel posizionamento del sito stesso. Nuove tendenze di business per il futuro Sebbene molti siano ancora scettici sull’utilizzo delle nuove estensioni di dominio, la realtà dei fatti è che la possibilità di definizione dell’ambito professionale già dal nome del sito web è un vantaggio non solo per la brand reputation ma anche per ottenere un traffico qualificato e la visita di utenti che siano realmente interessati a ciò che offri. L’obiettivo di queste nuove estensione è, quindi, da ricercare in un rilancio dell’industria in tutti i suoi settori, attraverso un potente mezzo di comunicazione, il web, oggi fruibile da diversi device e in qualsiasi luogo. Ad esempio se il tuo sito è dedicato al mondo della comunicazione online e del web marketing quale miglior soluzione se non quella di scegliere un nome dominio con l’estensione .NETWORK, con il quale si fa riferimento all’unione di utenti, professionali o meno, così da far crescere in poco tempo la visibilità del tuo sito web. I migliori provider italiani In Italia sono molte le aziende che offrono servizi di hosting, registrazione dominio e via discorrendo. Vediamo però come fra tutti quelli presenti spicchi il nome di Keliweb, provider italiano, da anni impegnato nella ricerca continua delle migliori soluzioni web da offrire ai propri clienti. Keliweb offre tra i tanti prodotti anche la possibilità di registrare il tuo dominio con le nuove estensioni gTLD, e grazie ai vari piani di web hosting, diversi a seconda delle esigenze personali, potrete dire di essere un gradino più in alto rispetto ai vostri competitors!
