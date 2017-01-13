ZTE Blade V8 Pro e Hawkeye: nuovi smartphone Android con eye tracking e dual camera
di Redazione
13/01/2017
ZTE Blade V8 Pro e Hawkeye: due smartphone mid-end con funzioni caratteristicheIl secondo dispositivo Android presentato da ZTE ha invece caratteristiche apparentemente più "misteriose", in quanto non sono ancora state presentate le specifiche tecniche al completo. Al momento sappiamo comunque che si tratterà probabilmente di un device 5,5 pollici Full HD, con dual camera, LTE, lettore biometrico di impronte ed Android Nougat a bordo. Tra le sue killer feature troveremo l'eye tracking (capace di utilizzare la fotocamera frontale al fine di riconoscere l'utente proprietario del dispositivo, permettendo le gesture Android di swipe e movimento su schermo anche senza mani) e l'Adhesive Backing, ovvero la possibilità di appendere lo smartphone ad una superficie posta in verticale fissandolo con la cover adesiva della custodia in dotazione. ZTE Hawkeye, come possiamo intuire, è un progetto più ambizioso di Blade V8 Pro, pertanto potremo vederlo nella sua forma finale quando la piattaforma Kickstarter, che ne sta finanziando la produzione, raggiungerà l'obiettivo che si è posta assieme ai suoi donatori. Rimaniamo quindi in attesa di saperne di più, soprattutto per quanto riguarda Hawkeye, noto come "Project CSX", uno smartphone crowdsourced aggiornato alle ultime release di Android Nougat, completamente unlocked e con specifiche tecniche medio-gamma non inferiori a molti altri concorrenti.
Articolo Precedente
Nintendo Switch in Italia dal 3 marzo: prezzo e giochi al lancio
Articolo Successivo
Facebook Journalism Project, la guerra alle bufale ha inizio
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020