ZTE Blade V8 Pro e Hawkeye: nuovi smartphone Android con eye tracking e dual camera

di Redazione 13/01/2017

Anche per ZTE il Consumer Electronics Show 2017 è stato il palcoscenico ideale per mostrare al pubblico uno dei suoi ultimi arrivati, ZTE Blade V8, versione low-cost di Blade V8 Pro, smartphone Android che si è distinto da subito per le accattivanti forme in alluminio resistente, cover con grip migliorato e soprattutto la doppia fotocamera posteriore, che in accoppiata con un buon sistema di gestione software dell'imaging promette risultati veramente validi. ZTE Blade V8 Pro è uno smartphone dotato di schermo 5,5 pollici con risoluzione FHD, e protetto dalle cadute grazie al sempre apprezzato Gorilla Glass 3. Il comparto tecnico è di riguardo per essere un dispositivo di fascia media: 3 GB RAM, 32 GB di storage flash espandibile e una connettività enfatizzata dalla presenza di NFC, LTE e Bluetooth 4.2. Il chipset Snapdragon 625 di cui ZTE Blade V8 Pro sa sfruttare al massimo i presupposti permette inoltre una buona gestione del comparto imaging, affidato ad una fotocamera frontale 8 megapixel e due sensori 13 megapixel posteriori, che dividono le loro rispettive funzionalità trasensore monocromatico e RGB, permettendo di modificare lunghezza focale e intensità dei colori. ZTE Blade V8 Pro e Hawkeye: due smartphone mid-end con funzioni caratteristiche Il secondo dispositivo Android presentato da ZTE ha invece caratteristiche apparentemente più "misteriose", in quanto non sono ancora state presentate le specifiche tecniche al completo. Al momento sappiamo comunque che si tratterà probabilmente di un device 5,5 pollici Full HD, con dual camera, LTE, lettore biometrico di impronte ed Android Nougat a bordo. Tra le sue killer feature troveremo l'eye tracking (capace di utilizzare la fotocamera frontale al fine di riconoscere l'utente proprietario del dispositivo, permettendo le gesture Android di swipe e movimento su schermo anche senza mani) e l'Adhesive Backing, ovvero la possibilità di appendere lo smartphone ad una superficie posta in verticale fissandolo con la cover adesiva della custodia in dotazione. ZTE Hawkeye, come possiamo intuire, è un progetto più ambizioso di Blade V8 Pro, pertanto potremo vederlo nella sua forma finale quando la piattaforma Kickstarter, che ne sta finanziando la produzione, raggiungerà l'obiettivo che si è posta assieme ai suoi donatori. Rimaniamo quindi in attesa di saperne di più, soprattutto per quanto riguarda Hawkeye, noto come "Project CSX", uno smartphone crowdsourced aggiornato alle ultime release di Android Nougat, completamente unlocked e con specifiche tecniche medio-gamma non inferiori a molti altri concorrenti.