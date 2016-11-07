Nintendo Switch: debutto con SuperMario 3D?
di Redazione
07/11/2016
Nintendo Switch, sale l’attesa per la nuova console della casa nipponica e nelle ultime ore sono circolati interessanti rumors. Secondo quanto riferisce Emily Rogers, nota insiders, su Twitter, il nuovo SuperMario 3D sarà tra i giochi disponibili al lancio della nuova console Nintendo. Del nuovo videogame se sono intravisti brevi frammenti direttamente nel trailer di presentazione della Switch, ma si sa ben poco altro in merito. La Rogers ci tiene a precisare che le sue non siano mere speculazioni, ma sottolinea come il nuovo videogame che ha come protagonista l’arcinoto idraulico, sia stato ormai terminato. Lo sviluppo del nuovo capitolo della saga di SuperMario, infatti, sarebbe iniziato assai prima di quanto si pensi. Contrariamente alle precedenti indiscrezioni, secondo le quali il titolo di lancio assieme alla console sarebbe stato quello di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, potrebbe essere proprio il nuovo Mario in tre dimensioni a debuttare con Nintendo Switch.
Nintendo Switch: scheda tecnica top secretQuanto alla console in sé, si sa che è attesa per il 2017 e che dovrebbe essere finalmente competitiva per rosicchiare quote di mercato a Sony e Microsoft. Dopo il mezzo passo falso della Wii U, il colosso di Kyoto punta tutto su questa nuova console multiuso, che dispone di un touchscreen multitouch da 6,2 pollici. Poco si sa sulle caratteristiche tecniche (si parla di scheda grafica NVIDIA da 1 GHz e 4 GB di memoria RAM), che saranno confermate ufficialmente solo il prossimo 12 gennaio 2017, come già annunciato da Tatsumi Kimishima, CEO di Nintendo. Allora, sarà anche definita la data di commercializzazione ufficiale della nuova console, che sarà presumibilmente nel mese di marzo, oltre che il titolo di lancio, che appunto potrebbe essere il nuovo Mario 3D. Il prezzo, stando ai primi rumors provenienti dal Giappone, dovrebbe essere compreso tra 200 e 300 euro, mentre il costo dei videogame dovrebbe essere in linea con quello della concorrenza.
Articolo Precedente
Overwatch: tutte le novità dalle BlizzCon 2016
Articolo Successivo
Motorola Moto M, rivelate specifiche tecniche e news presentazione