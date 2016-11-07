Motorola Moto M, rivelate specifiche tecniche e news presentazione
di Redazione
07/11/2016
Motorola Moto M: un nuovo inizio per Lenovo?E' chiaro che assieme a Lenovo P2, il secondo smartphone che verrà presentato assieme a Moto M l'8 Novembre, il brand sta cercando di offrire una soluzione quanto più flessibile per chi vuole avere a che fare con smartphone Android di qualità e durabilità notevoli. Moto M sarà dotato di una batteria di 3050 mAh, mentre P2 sarà un colosso da nientemeno che 5100 mAh, sicuramente più adatto a chi preferisce multimedia e giochi rispetto alla classica navigazione internet. Motorola Moto M apre anche alla connettività VoLTE (Voice over LTE) per consentire chiamate secondo i nuovi standard comunicativi; mentre tra i feature già confermati da diverso tempo ci sono un lettore di impronte digitali (situato sul retro) e resistenza all'acqua, anche se molto probabilmente non si tratterà di waterproof resistance a tutto tondo. L'evento che dovrebbe prender luogo tra qualche giorno ci mostrerà quindi da cosa ripartirà Lenovo in merito al mondo smartphone, sempre più aperto a realtà virtuale e piattaforme dedicate a internet of things, quale sarà la sua prossima mossa in un settore ormai così saturo di offerte?
Articolo Precedente
Nintendo Switch: debutto con SuperMario 3D?
Articolo Successivo
Xiaomi Redmi 4 e Redmi 4A: l'annuncio ufficiale, specifiche tecniche e news
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020