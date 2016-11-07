Home Mobile Motorola Moto M, rivelate specifiche tecniche e news presentazione

Motorola Moto M, rivelate specifiche tecniche e news presentazione

di Redazione 07/11/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Si avvicina sempre di più la data ufficiale di presentazione dell'ultima fatica di Lenovo, Motorola Moto M. Dopo essere stato al centro di innumerevoli indiscrezioni in merito alle sue specifiche tecniche, possiamo avere qualche idea più definita su quale smartphone Android Marshmallow vedremo all'evento ufficiale di Guanzhou (Cina) previsto per l'8 Novembre. Moto M è passato per tantissimi render e leak, tuttavia ad oggi possiamo confermare la sua forma solida e compatta in colore oro oppure argento, i due colori disponibili al momento del lancio, e specifiche interessanti come un chipset MediaTek a 2.2 GHz, con 4 GB di RAM disponibili per elaborare velocemente la maggior parte degli input dell'utente e rendere il gaming ancora più fluido. Chi è alla ricerca di uno smartphone con schermo ampio e leggibile non verrà deluso dai 5.5 pollici di display di Motorola Moto M; così come chi non si fa bastare le classiche fotocamere dalla tipica risoluzione di un dispositivo low-end: 16 megapixel e 8 megapixel sono rispettivamente le specifiche di fotocamera posteriore ed anteriore, lasciando spazio ad un buon margine di miglioramento rispetto alle solite 13 e 5 megapixel. Motorola Moto M: un nuovo inizio per Lenovo? E' chiaro che assieme a Lenovo P2, il secondo smartphone che verrà presentato assieme a Moto M l'8 Novembre, il brand sta cercando di offrire una soluzione quanto più flessibile per chi vuole avere a che fare con smartphone Android di qualità e durabilità notevoli. Moto M sarà dotato di una batteria di 3050 mAh, mentre P2 sarà un colosso da nientemeno che 5100 mAh, sicuramente più adatto a chi preferisce multimedia e giochi rispetto alla classica navigazione internet. Motorola Moto M apre anche alla connettività VoLTE (Voice over LTE) per consentire chiamate secondo i nuovi standard comunicativi; mentre tra i feature già confermati da diverso tempo ci sono un lettore di impronte digitali (situato sul retro) e resistenza all'acqua, anche se molto probabilmente non si tratterà di waterproof resistance a tutto tondo. L'evento che dovrebbe prender luogo tra qualche giorno ci mostrerà quindi da cosa ripartirà Lenovo in merito al mondo smartphone, sempre più aperto a realtà virtuale e piattaforme dedicate a internet of things, quale sarà la sua prossima mossa in un settore ormai così saturo di offerte?