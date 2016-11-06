Xiaomi Redmi 4 e Redmi 4A: l'annuncio ufficiale, specifiche tecniche e news
di Redazione
06/11/2016
Xiaomi Redmi 4: tre varianti per smartphone Android di fascia media da non perdereLe prime differenze tra i tre dispositivi si riscontrano nelle caratteristiche hardware effettive: la standard edition di Redmi 4 è dotata di risoluzione HD e display 2.5D, assieme ad un chipset Snapdragon 430, un octa core a 1,5 GHz che sa ancora fare il proprio dovere, assieme a 2 GB di RAM e 16 di storage base. L'edizione "Pro" di Redmi 4 possiede invece un display Full HD, processore Snapdragon 625, 32 GB di storage e 3 di RAM, presentandosi così come una versione sensibilmente più avanzata e diversa rispetto a Xiaomi Redmi 4 base. Accomuna i due dispositivi, inoltre, la presenza di fotocamere posteriori e anteriori rispettivamente da 13 e 5 megapixel, dimostrando così di non discostarsi dalla media degli smartphone mid-end attuali. Veniamo infine a Xiaomi Redmi 4A: si parte anche in questo caso da una risoluzione HD; abbiamo però un chipset Snapdragon 425, 2 GB di RAM e 16 di memoria flash a disposizione, con una batteria di durata leggermente inferiore a quella dei due device già illustrati: 3120 mAh contro 4000. I tre dispositivi arriveranno al pubblico a partire dall'11 Novembre, momento in cui saranno iniziate le note offerte relative al Black Friday ed alle iniziative promozionali più in voga dell'anno presso gli e-commerce: un motivo in più per prendere in considerazione i tre dispositivi Xiaomi, se siamo alla ricerca di uno smartphone con pochi compromessi tra i device di fascia media.
Articolo Precedente
Motorola Moto M, rivelate specifiche tecniche e news presentazione
Articolo Successivo
Xbox Scorpio, Microsoft annuncia retrocompatibilità con Xbox 360
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020