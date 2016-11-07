Home Videogame Overwatch: tutte le novità dalle BlizzCon 2016

di Redazione 07/11/2016

Da mesi Blizzard faceva stare sulle spine i suoi utenti con un ARG ben realizzato dedicato al futuro arrivo di Sombra su Overwatch. Personaggio a lungo atteso dai fan del videogioco, oggetto anche di leak più o meno verosimili, Sombra è stata presentata ufficialmente alla BlizzCon 2016. L’arrivo della nota hacker in carne e pixel non è l’unica novità che il colosso di Activision ha riservato ai suoi utenti. Nel corso dell’evento abbiamo infatti appreso che Overwatch ha raggiunto già 20 milioni di giocatori e sono in arrivo nuove mappe e modalità di gioco. https://www.youtube.com/watch?v=BN53M43tk70 La storia di Sombra Per l’eroina di origine messicana, di cui non sappiamo il vero nome, conosciamo in parte la sua storia grazie alla sua scheda pubblicata sul sito ufficiale del gioco. Ex orfana in seguito alla Crisi degli Omnic, la bambina fu accolta dalla gang messicana Los Muertos. Dopo essersi imbattuta in una cospirazione globale, cancellò tutte le tracce della sua vera identità, rinascendo come l’hacker Sombra. Dotata di innesti potenziati, si unì all’organizzazione Talon contribuendo a numerosi attacchi informatici. Sombra, nel gioco Blizzard, ha un ruolo di attacco e presenta abilità informatiche. Oltre alla sua mitragliatrice leggera, Sombra possiede abilità di hacker, disabilitando i medikit sul campo di battaglia, teletrasportandosi a corto raggio e diventando invisibile per un breve periodo di tempo. https://www.youtube.com/watch?v=JCnS-7fn1Ys Overwatch League Blizzard vuole dare una spinta ai giocatori competitivi di Overwatch grazie alla Overwatch League. La stagione di tornei inizierà del 2017 e offrirà una selezione dei migliori giocatori in tutto il mondo. https://www.youtube.com/watch?v=baS3g5Muk7E Nuove modalità di gioco Nelle prossime settimane verranno introdotte diverse modalità di gioco alternative in Overwatch che si aggiungeranno alle Risse. La modalità Arcade permetterà di accumulare forzieri più velocemente, la modalità Mistery Duel presenta sfide con eroi scelti casualmente mentre No Limits darà ai giocatori la possibilità di divertirsi senza limiti al numero di eroi uguali da utilizzare in partita. Maggiore sfida vi sarà invece con la modalità Eliminations dove non vi sarà alcun respawn. Infine nuove mappe verranno aggiunte per dare più varietà al gameplay.