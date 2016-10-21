Nintendo Switch: caratteristiche e prospettive, venderà?
di Redazione
21/10/2016
Nintendo Switch è la nuova console con la quale l’azienda giapponese punta a minare il duopolio Sony e Microsoft. Nota inizialmente con il nome in codice Nintendo NX, la Switch sarà commercializzata a partire da marzo 2017 e il lancio avverrà in contemporanea mondiale. Il trailer rilasciato ieri tramite i social network da Nintendo, ha già mostrato molte delle caratteristiche della nuova console, che dovrebbe nelle intenzioni dell’azienda arrivare laddove ha sostanzialmente fallito la Wii U. Con questo scopo, il corpo principale di Nintendo Switch sarà costituito dalla console in sé all’interno della quale si innesta un tablet, ai cui lati possono essere innestati due controller. A differenza della Wii U, inoltre, Switch può essere totalmente indipendente e usata proprio come un tablet in grado di inviare il segnale alla TV. Il punto di forza di questo nuovo dispositivo videoludico dovrebbe essere dunque la versatilità. Come dimostra il video di lancio, infatti, Nintendo Switch può essere utilizzata tranquillamente in metro, in aereo, in taxi o al parco.
Nintendo Switch: parola d'ordine "versatilità"I gamepad laterali possono essere attaccati ai lati del tablet o staccati per giocare con la console appoggiata magari su un piano grazie al supporto posteriore simile e quello di una cornice. A parte, sarà venduto anche un controller di tipo classico, che è pensato dunque per l’utilizzo casalingo, con tablet innestato nel corpo principale della console. Per rendere il tutto più “social”, tramite la nuova console nipponica si potrà giocare in multiplayer sia online, sia offline, poiché con alcuni titoli, i due controller laterali possono essere divisi tra due giocatori. Nel caso di sport di squadra, invece, due Switch potrebbero essere collegate in wifi in modo tale da avviare partite due contro due. Quanto ai videogiochi, Nintendo Switch dice addio ai dischi, adottando cartucce molto simili a quelle della 3DS. Al momento, non è ancora chiaro quali e quanti titoli saranno disponibili: di certo ci saranno filoni storici della casa nipponica, come una rivisitazione della saga di SuperMario, Splatoon, The Legend of Zelda e tanti altri. Nelle prossime settimane sono attesi i dettagli relativi alle specifiche hardware, qualità video, sistema operativo, prezzo e giochi disponibili. Ora la domanda sorge spontanea: dopo il successo della Wii e il mezzo passo falso della Wii U, riuscirà Nintendo a recuperare terreno rispetto alle console concorrenti di Sony e Microsoft? Le prime impressioni sono incoraggianti. https://www.youtube.com/watch?v=f5uik5fgIaI
Articolo Precedente
Sony Xperia Ear, gli auricolari wireless con assistente personale
Articolo Successivo
Evento Apple di fine Ottobre: arrivano i nuovi Mac 2016!