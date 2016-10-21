Home Apple Evento Apple di fine Ottobre: arrivano i nuovi Mac 2016!

Evento Apple di fine Ottobre: arrivano i nuovi Mac 2016!

di Redazione 21/10/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Grandi preparativi in corso per l'evento Apple ufficiale che secondo fonti vicine alla società si terrà il 27 ottobre prossimo, guidato da un sempre entusiasta Tim Cook. Infatti, i nuovi Mac 2016 verranno rivelati in una vasta cornice di pubblico, per essere poi messi in vendita entro la fine del mese. Cosa ci dobbiamo attendere da questo evento chiave per Apple? Innanzitutto una rivoluzione per quanto riguarda la linea MacBook Air, che pur non essendo il "piatto forte" della presentazione, ha diverse novità in serbo. Apple interromperà molto probabilmente la produzione della variante a 11 pollici, con l'intenzione di dare più spazio in scena a Macbook 12 pollici così come al modello Air 13 pollici, malgrado debba ancora arrivare conferma ufficiale. Il MacBook Air che ci dobbiamo aspettare non avrà particolari modifiche in tema di design, tuttavia apparirà una porta USB Type-C (secondo le indiscrezioni del tabloid estero Bloomberg), mentre il display Retina potrebbe non confermarsi, essendo purtroppo questo notebook distante tecnicamente dalla linea Air. Evento Apple 2016: Mac, iMac, Thunderbolt e nuove forme di connettività Uno degli ospiti di cui si attendono più notizie è anche iMac, che resterà apparentemente "a secco" di modifiche importanti, a parte qualche riassetto minore per quanto riguarda la scocca e l'intenzione di Apple di implementare nuove modalità di gestione dell'unità grafica grazie alle nuove opzioni fornite da AMD, che si sta inoltre preparando a presentare le GPU Vega 10 entro fine 2016. Tra le novità inaspettate dell'evento Apple potrebbe essere inoltre presente un nuovo componente che chiarirà definitivamente la questione Thunderbolt, il display ad alto prezzo di cui Apple ha interrotto la distribuzione ad inizio anno. Thunderbolt 5K sarà infatti il suo successore, che si mostrerà in tutta la meraviglia della definizione 5120 x 2880 pixel aprendo le porte all'elaborazione grafica tramite processore integrato. La stella dell'evento, MacBook Pro, ha invece in serbo tanti cambiamenti: si parte da una sottigliezza mai vista su un device Apple, con una leggerezza incredibile che farà da controparte. Il laptop potrebbe, inoltre, "rimpicciolirsi" rispetto ai modelli attuali, senza ostacolare l'ergonomia d'uso: il trackpad diventerà infatti più grande. MacBook Pro abbandonerà inoltre le porte tradizionali adottando al loro posto la tanto discussa connettività USB Type-C; sostituendo i tasti standard per l'attivazione delle funzioni da tastiera con un display OLED tattile, veloce e ottimizzabile con un kit per sviluppatori apposito in dotazione. Debutterà infine anche il TouchID, che ci permetterà di sbloccare più velocemente il Mac e di confermare transazioni e acquisti online. Un evento Apple ricco di opportunità, quindi, di cui aspettiamo le novità pronte a modificare sensibilmente l'ecosistema Mac e, ovviamente dare ispirazione ai laptop del 2017.